Alemania anuncia un plan de 1.600 millones para paliar la escalada de los precios de la energía

El canciller alemán Friedrich Merz participa en la rueda de prensa tras la reunión del comité de coalición junto a Markus Soeder (izquierda), ministro presidente de Baviera y presidente de la CSU, y Baerbel Bas (segunda por la derecha), ministro de Trabajo alemán y copresidente federal del SPD, así como Lars Klingbeil (derecha), ministro de Finanzas alemán y copresidente federal del SPD. Europapress

Las claves

Las claves Generado con IA Alemania anuncia un plan de 1.600 millones de euros para mitigar el impacto de la subida de precios de la energía debido al conflicto en Oriente Próximo. El paquete incluye una bajada temporal de 17 céntimos por litro en el impuesto a los carburantes durante dos meses y permite a las empresas pagar primas de hasta 1.000 euros libres de impuestos. El Instituto Alemán de Investigación Económica critica las medidas por considerarlas insuficientes y socialmente desequilibradas, señalando que podrían beneficiar a petroleras y grandes empresas. El Centro para la Investigación Económica Europea considera que el plan es equilibrado en el marco de una reforma más amplia, aunque la rebaja de impuestos se ve como una medida poco ideal.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado una batería de medidas por importe de unos 1.600 millones de euros para aliviar el impacto de la subida de los precios de la energía a raíz del conflicto en Oriente Próximo.

Incluye una bajada temporal del impuesto sobre los carburantes, así como permitir a las empresas abonar una prima de hasta 1.000 euros libre de impuestos para compensar el alza de la inflación.

"Hemos decidido brindar ayuda inmediata ante el aumento de los precios de la energía", ha afirmado Merz en rueda de prensa, tras la reunión mantenida con los líderes de los partidos de la coalición de Gobierno de Alemania.

En primer lugar, el canciller germano ha anunciado una bajada de 17 céntimos por litro durante un periodo de dos meses del impuesto sobre la energía aplicado a los carburantes y del que se beneficiarán tanto hogares como empresas para "mejorar rápidamente la situación para los conductores y las empresas del país".

En este sentido, señalando la disposición de Alemania para ayudar a poner fin el conflicto en Oriente Próximo, Merz ha advertido de que no es posible compensar completamente los efectos de la guerra con fondos públicos, "por eso lo hemos limitado a dos meses" y transcurrido ese plazo, se aplicará automáticamente el tipo impositivo anterior.

"Durante estos dos meses, los precios evolucionarán. Esperamos que lo hagan en la dirección correcta, es decir, a la baja y queremos intentar equilibrar la situación en este sentido", ha comentado. "El Estado no puede absorber todas las incertidumbres, ni todos los riesgos, ni todas las perturbaciones de la política mundial", ha subrayado.

Por otro lado, el canciller germano ha anunciado que las empresas del país podrán pagar primas de ayuda para contrarrestar el alza de la inflación por un importe de hasta 1.000 euros, libres de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, mientras que, para compensar los costes de la medida, el impuesto sobre el tabaco se incrementará en 2026.

Opiniones

El paquete de medidas de alivio anunciado este lunes por el canciller alemán ha sido recibido con escepticismo por el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW Berlín), cuyo presidente, Marcel Fratzscher, considera que es "insuficiente y socialmente desequilibrado".

De hecho, el académico ha advertido de que, en algunos aspectos, las medidas resultan "incluso contraproducentes".

Ha señalado que la bajada temporal del impuesto sobre la gasolina y el diésel conlleva el riesgo de que una parte significativa del alivio no llegue a los consumidores, sino que acabe en las arcas de las petroleras.

Y además, crea "incentivos perversos", ya que no fomenta la necesaria reducción del consumo energético en el transporte por carretera y, por lo tanto, puede agravar las presiones inflacionarias en otros sectores.

Asimismo, en cuanto al pago único libre de impuestos de hasta 1.000 euros por parte de los empleadores, el experto opina que tampoco es un instrumento específico, puesto beneficia principalmente a los empleados de grandes empresas, mientras que muchos otros grupos quedan excluidos, como los desempleados, los jubilados, los estudiantes y los empleados de pequeñas empresas, por lo que la medida es "socialmente desequilibrada".

"El paquete de medidas muestra un claro desequilibrio social. Esto amenaza con socavar la aceptación pública de las políticas económicas del Gobierno alemán", afirma Fratzscher, para quien sería necesario prestar ayuda de manera específica a los hogares de bajos y medianos ingresos.

Por su parte, desde el Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW por su sigla en alemán), Friedrich Heinemann, jefe de la unidad de investigación sobre Fiscalidad Corporativa y Finanzas Públicas y profesor de la Universidad de Heidelberg, sostiene que el paquete de ayudas del Gobierno federal "es equilibrado".

De este modo, la rebaja temporal de impuestos "es desacertada en sí misma" al ser un subsidio fiscal demasiado amplio que reduce el incentivo para frenar el consumo.

Pero el experto subraya que es una medida temporal que se enmarca dentro de un programa de reforma integral, con una reforma del impuesto sobre la renta para incentivar el trabajo y una reforma sanitaria para aliviar la carga de quienes contribuyen al sistema.

"El hecho de que el Gobierno responda a las preocupaciones subjetivas de la ciudadanía con un instrumento poco ideal, como la limitación de los precios del combustible, se comprende mejor al analizarlo en su conjunto", defiende.

"En general, la dirección es la correcta", resume el economista.