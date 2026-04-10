Iberdrola completa la opa y adquirirá el 98% de su filial brasileña Neoenergia

Las claves nuevo Generado con IA Iberdrola adquirirá un 14,2% adicional de Neoenergia, alcanzando así el 98% de participación en su filial brasileña tras la opa. La operación supone un desembolso de 5.826 millones de reales brasileños, unos 980 millones de euros, a un precio de 33,77 reales por acción. Neoenergia suministra electricidad a unos 40 millones de brasileños en 18 estados y es el primer grupo de distribución del país por número de clientes. Iberdrola podría alcanzar el 100% de Neoenergia antes de finalizar el segundo trimestre de 2026, reforzando su apuesta por el mercado brasileño.

Iberdrola va a adquirir un 14,2% adicional en su filial brasileña Neoenergia, alcanzando así una participación total del 98%, tras la subasta de la oferta pública de adquisición (opa).

Según informa la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán, el precio ofrecido por Iberdrola ha sido de 33,77 reales brasileños por acción, por lo que la operación supondrá un desembolso de 5.826 millones de reales brasileños, 980 millones de euros aproximadamente.

El precio es equivalente al pagado el pasado mes de octubre en la adquisición de la participación del 30,29% de PREVI (32,5 reales por acción) actualizado por la tasa oficial de tipos de Brasil (SELIC), y minorado por el dividendo extraordinario declarado por Neoenergia el pasado 31 de diciembre de 2025.

Además, Iberdrola podría alcanzar el 100% del capital de Neoenergia antes de que finalice el segundo trimestre de 2026 como consecuencia del potencial ejercicio del derecho de exclusión por parte de la empresa brasileña.

La oferta destaca por ser una de las mayores transacciones de exclusión de bolsa hasta la fecha en Brasil, y por alcanzar uno de los mayores niveles de aceptación en el país.

"La opa, realizada a múltiplos muy atractivos, tiene impacto positivo en los resultados de Iberdrola desde el primer año y refuerza su apuesta por Brasil y por un crecimiento centrado en las redes eléctricas, que suponen el 90% del negocio de Neoenergia", expone Iberdrola en una nota de prensa.

En la información remitida a las Comisiones de Valores, la energética indica que se va a proceder a convocar una junta general extraordinaria de accionistas de Neoenergia para aprobar la adquisición del 100% del capital social y posterior amortización forzosa de las acciones que no hayan aceptado la opa.

Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de cinco distribuidoras en los estados de Bahía, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia y de 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer grupo de distribución del país por número de clientes.

Asimismo, Neoenergia, que está presente en 18 estados y el Distrito Federal, tiene más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3.600 MW de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

Esta transacción se suma a las llevadas a cabo por Iberdrola en lo que va de año entre las que destacan la adquisición del parque eólico de Ararat en Australia, la venta de su negocio de generación terrestre en Francia, la venta de activos minihidroeléctricos y de purines en España, la venta de sus activos en Hungría y la incorporación de 650 MW de energía solar a la empresa conjunta con Norges.