Los aeropuertos europeos se enfrentan a la escasez de queroseno para sus aviones en un plazo de tres semanas

Carga de combustible de un avión en un aeropuerto europeo. Bloomberg

Las claves nuevo Generado con IA Los aeropuertos europeos podrían enfrentar una escasez sistémica de queroseno en tres semanas si no se reabre el estrecho de Ormuz. ACI Europe advierte que las reservas de combustible para aviones están disminuyendo y pide a la UE una supervisión y actuación proactiva. El aumento del precio del combustible ha llevado a algunas aerolíneas a recortar vuelos y a prever subidas en los precios de los billetes. El estrecho de Ormuz es clave, ya que por él transita aproximadamente el 40% del suministro mundial de combustible para aviones.

Los aeropuertos europeos se enfrentan a una escasez "sistémica" de combustible para sus aviones, de queroseno, si el estrecho de Ormuz no se reabre por completo en un plazo de tres semanas, según ha advertido el sector.

Ya lo adelantaba EL ESPAÑOL-Invertia hace una semana y ahora se confirma. ACI Europe, que representa a los aeropuertos de la UE, ha afirmado que las reservas de combustible para aviones se están agotando, según publica el Financial Times.

"El impacto de la actividad militar en la demanda" está ejerciendo aún más presión sobre los suministros, señala, y por eso ha escrito una carta al comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, donde se advertía de la "creciente preocupación del sector aeroportuario por la disponibilidad de combustible para aviones, así como de la necesidad de una supervisión y actuación proactivas por parte de la UE".

“Si el paso por el estrecho de Ormuz no se reanuda de forma significativa y estable en las próximas tres semanas, la escasez sistémica de combustible para aviones se convertirá en una realidad para la UE”, decía la carta.

Añadió que la proximidad de la temporada alta de verano, "cuando los viajes aéreos hacen posible todo el ecosistema turístico del que dependen muchas economías [de la UE]", ha intensificado estas preocupaciones.

Algunos países asiáticos, como Vietnam, han comenzado a racionar el combustible para aviones debido a la escasez, pero Europa hasta ahora no ha sufrido una escasez generalizada, aunque los precios del combustible se han duplicado y las aerolíneas han advertido sobre posibles cancelaciones.

A pesar del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de un alto el fuego de dos semanas en la guerra con Irán, los precios mundiales del petróleo se han mantenido altos.

Según la agencia de información de precios Argus Media, los precios de referencia del combustible para aviones en el noroeste de Europa cerraron el jueves en 1.573 dólares por tonelada, frente a los aproximadamente 750 dólares por tonelada anteriores a la guerra con Irán.

Las aerolíneas europeas afirman que deberían tener combustible suficiente para varias semanas, pero los proveedores no pueden garantizar las entregas hasta mayo.

El pasado fin de semana, cuatro aeropuertos italianos impusieron restricciones al combustible para aviones tras una interrupción en el suministro de un proveedor clave, aunque la escasez no estaba directamente relacionada con el Estrecho de Ormuz, que es la ruta de tránsito de aproximadamente el 40% del suministro mundial de combustible para aviones.

En su carta, ACI Europe solicitó un seguimiento del suministro en toda la UE para ayudar al sector a coordinar su respuesta. "Por el momento, no existe un sistema de mapeo, evaluación y seguimiento de la producción y disponibilidad de combustible para aviones en toda la UE", afirmó.

“Una escasez de suministro perturbaría gravemente las operaciones aeroportuarias y la conectividad aérea, con el riesgo de graves repercusiones económicas para las comunidades afectadas y para Europa en caso de una escasez sistémica de combustible para aviones.”

Las aerolíneas han comenzado a recortar servicios debido a que el aumento del precio del combustible para aviones ha hecho que algunas rutas no sean rentables.

Delta Air Lines anunció esta semana que reducirá su capacidad en un 3,5%, incluyendo algunos vuelos entre semana y nocturnos, para compensar el impacto del aumento del precio del combustible. La aerolínea prevé un gasto adicional de 2.000 millones de dólares en combustible entre abril y junio.

Air New Zealand también ha recortado algunos vuelos debido al aumento del precio del combustible, y la aerolínea polaca Lot está reduciendo algunos de sus servicios menos populares y prevé subir los precios de los billetes.

Información adicional de Raphael Minder en Varsovia, en el FT.com