Irán exigirá a los petroleros que crucen el estrecho de Ormuz un peaje en criptomonedas

Las condiciones para cruzar el estrecho son decididas por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que evaluará individualmente cada embarcación.

El objetivo de la medida es controlar el tránsito de buques y evitar el traspaso de armas a través del estrecho durante el periodo de alto el fuego acordado con Estados Unidos.

Cada buque cisterna deberá informar por correo electrónico sobre su cargamento y, tras la evaluación iraní, abonará el peaje en bitcoin en cuestión de segundos.

Irán exigirá a los petroleros que crucen el estrecho de Ormuz el pago de peajes en criptomonedas, según informó el Financial Times.

Irán exigirá a las compañías navieras que paguen los peajes en criptomonedas a los buques petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz, según ha informado el Financial Times este miércoles.

Hamid Hosseini, portavoz de la Unión de Exportadores de Petróleo, Gas y Productos Petroquímicos de Irán, ha declarado al rotativo inglés que "Irán quiere cobrar peajes a todos los buques que pasen por el paso y evaluar cada barco individualmente".

Y ha añadido que "Irán necesita controlar lo que entra y sale del estrecho para asegurarse de que estas dos semanas no se utilicen para el traspaso de armas".

"Todo puede pasar, pero el procedimiento llevará tiempo para cada embarcación, e Irán no tiene prisa", ha remarcado.

Cabe destacar que las decisiones sobre las condiciones para cruzar el estrecho las toma el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Evaluación

No obstante, el portavoz del sindicato de exportadores de petróleo de Irán ha confirmado que cada buque cisterna debe enviar un correo electrónico a las autoridades informando sobre su cargamento.

"Una vez que llega el correo electrónico e Irán completa su evaluación, los buques disponen de unos segundos para pagar en bitcoin, lo que garantiza que no puedan ser rastreados ni confiscados debido a las sanciones", ha remarcado Hosseini.

Las declaraciones del portavoz llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la suspensión durante dos semanas de un ataque previsto contra infraestructuras iraníes y el inicio de un alto el fuego con Irán durante este periodo de tiempo.

En respuesta, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante el mismo periodo de dos semanas a raíz del acuerdo con EEUU.