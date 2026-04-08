"En algún momento nos la damos", nuevos audios revelan que REE detectó problemas en la red semanas antes del apagón

Desde distintos puntos de control se alertó que la situación podría empeorar si se desmantelan más centrales nucleares.

El exceso de energía solar sin suficiente respaldo de centrales térmicas y nucleares fue señalado como causa principal de los desajustes.

Las transcripciones muestran que los técnicos ya preveían la posibilidad de un 'cero energético' debido a la inestabilidad del sistema.

Red Eléctrica Española (REE) detectó problemas graves de tensión y oscilaciones en la red semanas antes del apagón del 28 de abril.

Las transcripciones de las conversaciones que mantuvieron el operador del sistema de REE en el mismo día del apagón del 28 de abril y días previos (31 de enero y 7 de abril de 2025) vuelven a desvelar que ya se esperaba por la inestabilidad del sistema que pudiera haber un cero energético.

"Tenemos un problemón con las tensiones, tenemos un problemón brutal, está todo super bajo. Tenéis que ayudarnos", ya se advertía el 7 de abril.

"El problema es que está, pues eso, oscilando … casi para arriba y para abajo", respondía el técnico de Red Eléctrica. "Estamos así en toda España", en referencia a la entrada masiva de la fotovoltaica a primera hora de la mañana, con apenas tecnología de respaldo, como los ciclos combinados (centrales de gas).

"Yo creo que esto es con lo que vamos a tener que vivir los próximos años, ¿sabes? Y como desmantelen las nucleares, yo creo que ya va a ser … el punto de inflexión, ¿sabes?", decían desde un punto de control en Sevilla.

" No, no puedes soportar esto, porque … en algún momento igual nos la damos seguro casi", respondían desde REE.

Horas antes del apagón

Y horas antes del apagón, el mismo 28 de abril a las 10:59 horas, la conversación dejaba más evidencia de que se preveía un problema tan grande como un cero energético.

En referencia al exceso de fotovoltaica, el operador de REE decía: "Si es que es el problema … Y el problema es que como cada vez hay más … y aquí en el sur tenemos hoy Arcos (ciclo combinado) y Almaraz (nuclear), y ya está, que son los únicos dos grupos que podrían absorber un poco este desajuste, pero necesitaríamos, habría que tener más grupos metidos … pero como no entran".

"Están acoplados, sí, sí. Y habría que tener más generación, 'gorda', vamos 'gorda', térmica, que son los que regulan".

"Como el problema es que la solar copa todo el resto, pues no entran. Entonces el sol, pues está muy bien, para el verano y para la playa, pero para esto, por mucho que digan … pues estos bandazos, pues llegará un momento que …".

A lo que le respondían desde Sevilla: "Nos cargaremos algo y todo. Ayer estaba hablando con un compañero que … nosotros, creo que vamos a ver un cero 'gordo', creo yo".

Y el técnico de REE apuntaba: "Hombre según esto, ya te digo, es que es lo que te digo, es que aquí entran 600 (MW) de golpe, pero no es decir … 600 MW van poquito a poco, no, no, no, hace 5 segundos no había y ahora hay 600 MW, absorbe eso … y a la hora de parar, pues exactamente lo mismo".

"Es la solar, ahora es la solar, solamente la solar, la entrada y salida de eso, es lo único".

A lo que le responden desde Sevilla: "Bueno pues nada, pues vamos a ver sí se comporta la mañana."

Y finalizan desde REE la conversación: "Eso, que se vaya el sol, eso, venga, hasta luego.".