Una caravana de más de 40 km de camiones cisterna con diésel y queroseno cruza el desierto de Arabia ante el cierre de Ormuz

En los últimos días se ha registrado un leve repunte en el tráfico marítimo por Ormuz, aunque sigue lejos de los niveles habituales antes del conflicto.

El conflicto afecta gravemente a las economías regionales, con caídas en el turismo, la industria tecnológica y la conectividad aérea, además de amenazar la inversión local.

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos buscan rutas alternativas para exportar hidrocarburos, mientras países como Qatar, Kuwait y Baréin han perdido el 100% de sus exportaciones.

El cierre del estrecho de Ormuz ha obligado a una caravana de más de 40 km de camiones cisterna a cruzar el desierto de Arabia transportando diésel y queroseno para su exportación.

Si el estrecho de Ormuz está cerrado, el problema no es el crudo o el gas, que pueden buscar alternativas utilizando los gasoductos o los oleoductos que cruzan la península arábiga y que actualmente están en funcionamiento a plena capacidad por primera vez en la historia.

El problema es que no hay opción para los productos petrolíferos, como el diésel y el queroseno, que no sea el transporte por mar, y lo que no sale de Ormuz no se vende.

"Mientras que Qatar, Kuwait o Baréin han perdido el 100% de sus exportaciones, Arabia Saudí está llevando sus productos al puerto de Yida, en el Mar Rojo, y Emiratos Árabes Unidos tiene que utilizar el puerto de Al Fujayrah, justo al otro lado del estrecho de Ormuz, vendiendo así un tercio de su producción", señalan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes conocedoras del Gobierno de Emiratos.

"De hecho, se ha tenido que formar una caravana de camiones cisterna con diésel y queroseno que se extiende a lo largo de 40 kilómetros por el desierto y que está transportando estos productos petrolíferos para su exportación", mientras Arabia Saudí está bombeando millones de litros a través de Petroline que cruza las vastas extensiones de arena.

No son los únicos. Irak también ha comenzado a exportar crudo utilizando camiones cisterna a través de Siria. El miércoles pasado, un convoy inicial de 299 camiones cisterna iraquíes cruzó la frontera por Al-Tanf con destino al puerto de Baniyas, donde el combustible se transferirá a buques para abastecer los mercados de Europa, según el medio local The Cradle.

“Con el fin de apoyar la economía nacional y proporcionar ingresos financieros al tesoro estatal, el Ministerio de Petróleo ha comenzado a exportar fueloil en camiones cisterna a través de la vecina Siria”, explicaba en un comunicado.

La producción petrolera iraquí también ha caído un 80% porque necesita Ormuz y su capacidad de almacenamiento está prácticamente agotada.

Daños colaterales

El conflicto está dañando las economías de los países vecinos a Irán. "No es sólo lo que no sale, también es lo que no llega a estos países, como alimentos que no se cultivan o producen aquí", continúan las mismas fuentes.

"Y aparte de las pérdidas económicas por los hidrocarburos, la gran ambición de Emiratos era reducir su dependencia del monocultivo (petróleo y gas) apostando por tres sectores que ahora se ven en peligro".

En concreto, tanto Dubái como Abu Dabi habían concentrado todos sus esfuerzos en convertirse en un destino turístico mundial. "La temporada alta es ahora, antes de que llegue el calor, y tan sólo los visitantes son un 15%-20% de otros años".

También podría darse al traste la industria de los centros de datos. "Son infraestructuras electrificadas, pero difíciles de proteger y con un efecto sobre la sociedad y la actividad económica inmediato". Y por último, "la zona se había convertido en un interconector aéreo de los vuelos transoceánicos, pero los conflictos bélicos lo están hundiendo".

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"Y el siguiente paso, si no se soluciona pacíficamente el conflicto, es la salida de los fondos emiratíes de su propio país buscando invertir en destinos donde la tasa de retorno les de más seguridad, y en ese punto, España podría salir muy beneficiada".

"Hasta ahora, todos pensábamos que la seguridad de suministro nos la daban los combustibles fósiles, pero ahora vemos que el sol sale todos los días pese a quien le pese o que nadie puede evitar que sople el viento, así que el futuro es seguir electrificando".

"¿Quién no ha pensado ahora, en estas circunstancias, que sería mejor comprarse un coche eléctrico?", añaden.

"Para Europa este conflicto puede ser favorable, se puede posicionar geopolíticamente, que estaba desaparecida en los últimos años, y más aún los países del sur, si hay un buen plan en política industrial, acompasado con política territorial, económica y energética", concluyen las mismas fuentes.

¿Fin del conflicto?

Sin embargo, "no está todo tan inmóvil como parece, la circulación de barcos por el estrecho de Ormuz ha comenzado a reiniciarse en los últimos días, con el paso de hasta 21 embarcaciones durante el fin de semana, y aunque no es nada, es significativo de que hay cierta voluntad por buscar soluciones", explican las mismas fuentes.

Hasta ocho buques cisterna con bandera india que transportaban gas licuado de petróleo (GLP) han navegado por sus aguas, otro barco iraquí cruzó el estrecho este domingo tras el anuncio de Irán de que Irak no se verá afectado por las restricciones y varios barcos turcos han transitado por la zona.

Otros buques con vínculos con China, Grecia y Tailandia también han podido atravesar el estrecho de Ormuz en los últimos días, confirmándose así un repunte del tráfico tras el estallido del conflicto armado.

Del total de barcos registrados en la zona, 13 de ellos han llegado hasta el mar Arábigo para dirigirse a distintos puntos cargados de crudo, aún así el número queda todavía muy por debajo de las alrededor de 135 embarcaciones que cada día transitaban por el enclave.