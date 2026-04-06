SEPI propone a José Luis Navarro, ex presidente de Enresa, como consejero dominical en Redeia
José Luis Navarro formó parte del gobierno de la Junta de Extremadura desde julio de 2007 y hasta el año 2018.
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La SEPI ha propuesto a José Luis Navarro como consejero dominical en Redeia, en sustitución de Esther Rituerto.
Navarro cuenta con amplia experiencia en el sector energético, incluyendo seis años como presidente de Enresa y cargos en Endesa y Saltos Extremeños.
La SEPI es el principal accionista de Redeia, matriz de Red Eléctrica de España, con una participación del 20%.
José Luis Navarro ha desempeñado cargos en la Junta de Extremadura como consejero de Industria, Medio Ambiente, Economía e Infraestructuras.
El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha propuesto a José Luis Navarro, ex presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa), como consejero dominical en Redeia, en sustitución de Esther Rituerto.
Fuentes del 'holding' público informaron a Europa Press que la propuesta de Navarro como consejero está respaldada "por su capacidad profesional y su dilatada experiencia en el sector de la energía".
SEPI es el principal accionista de Redeia -matriz del operador del sistema eléctrico (Red Eléctrica de España-, con una participación del 20% en su capital.
Navarro es ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto San Telmo.
Fue presidente de Enresa durante seis años -hasta finales de 2024-, también ocupó puestos de responsabilidad en Endesa, Saltos Extremeños (minicentrales hidroeléctricas), y trabajó como consultor empresarial independiente especializado en industria y energía.
Asimismo, formó parte del gobierno de la Junta de Extremadura, en una primera etapa como consejero de Industria y Medio Ambiente, entre julio de 2007 y julio de 2011.
Y también, posteriormente, como consejero de Economía e Infraestructuras desde 2015 hasta su llegada a Enresa.