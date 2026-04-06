Las importaciones de crudo en España caen un 12,7% en febrero y Oriente Próximo cubre el 17% del suministro

Las claves nuevo Generado con IA Las importaciones de crudo en España cayeron un 12,7% en febrero, situándose en 4,43 millones de toneladas. Oriente Próximo cubrió el 17% del suministro, con 751.000 toneladas, antes del inicio del conflicto en Irán. Estados Unidos fue el principal suministrador con 622.000 toneladas (14%), seguido de Irak y Libia, que aumentaron sus entregas. África fue la principal zona de abastecimiento con el 28,3% del total, seguida de América del Norte y Central/Sudamérica.

Las importaciones de crudo a España se situaron en 4,43 millones de toneladas en febrero, con un descenso del 12,7% con respecto al mismo mes del año pasado.

Las llegadas desde Oriente Próximo representaron el 17% del total del suministro, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En concreto, el crudo que llegó a España en el segundo mes de 2026, antes prácticamente del inicio del conflicto bélico en Irán que estalló tras el ataque de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, con origen de Oriente Próximo ascendió a 751.000 toneladas.

Oriente Medio es la principal zona afectada ahora por el conflicto en Irán y que ha salpicado al comercio por el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más importantes del mundo para el transporte marítimo.

Por allí pasa el petróleo y el gas procedente de los países del Golfo, circulando en torno a una quinta parte del petróleo mundial.

Destacó especialmente el crudo llegado a España de la zona procedente de Irak en febrero, con 511.000 toneladas, el 11,5% del total, que aumentó sus entregas un 22,5% respecto a febrero de 2025 para erigirse en el segundo principal suministrador en el mes.

También Arabia Saudí suministró 240.000 toneladas, el 5,4% del total, a pesar de un descenso del 11,8% frente a hace un año.

Mientras, Estados Unidos, con 622.000 toneladas y el 14% del total, se situó como principal suministrador de crudo a España en febrero, a pesar de un descenso interanual del 2,3%.

También destacó en el mes Libia, con el suministro de 488.000 toneladas -el 11,0% del total-, que supuso un aumento del 14%. En el mes se importaron 31 tipos de crudo originarios de 16 países.

Las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP aumentaron en febrero un 0,5% con respecto al mismo mes de 2025 y representaron el 45,5% del total.

Aumentaron interanualmente las entradas de crudo procedentes de Argelia (+186,7%), Irak (+22,5%) y Libia (+14,0%). Las entradas de crudo de los países No-OPEP disminuyeron en el mes (-21,3%), y representaron el 54,5% del total.

Por áreas geográficas, África, a pesar de registrar un descenso del 9,3% con respecto a febrero de 2025, fue la principal zona de abastecimiento en el mes, con el 28,3% del total.

Le siguieron América del Norte, con el 27,1% del total, América Central y del Sur, con el 19,2%, Oriente Próximo, con el 17%, y Europa y Euroasia, con el 8,5%.