El suministro de queroseno y diésel en grave riesgo en España: la UE racionará su consumo si Ormuz sigue cerrado un mes

El impacto ya se siente en Asia con racionamiento de combustible, cancelación de vuelos y precios disparados; en Europa, aerolíneas y aeropuertos se preparan para una escasez sin precedentes.

Bruselas planea medidas de emergencia como el racionamiento de combustibles, liberación de reservas estratégicas y ahorro en transporte y aviación, ante una posible crisis energética prolongada.

La UE depende de la región para más del 40% de sus productos refinados, especialmente diésel y combustible de aviación, a través de refinerías chinas e indias que usan petróleo que pasa por Ormuz.

El cierre del Estrecho de Ormuz amenaza el suministro de diésel y queroseno en España y Europa, poniendo en riesgo sectores clave como transporte, agricultura e industria.

El cierre del Estrecho de Ormuz ha dejado al descubierto que el diésel sigue siendo el corazón de la economía global, con una Europa especialmente 'dieselizada' y, más aún, nuestro país, con un consumo de alrededor del 73% diésel y un 21% gasolina, según datos de la AIE (Agencia Internacional de la Energía).

Y si el diésel es irremplazable para los tractores en la agricultura, camiones, barcos o industria, sosteniendo la maquinaria del comercio mundial, el queroseno hace las veces en el transporte aéreo. Más del 99% del combustible consumido por la aviación son combustibles tipo Jet A/Jet A‑1, ambos basados en queroseno.

Así que tiene sentido que Bruselas haya entrado en pánico y empiece a comprender la magnitud de lo que está a punto de suceder una vez que hayan llegado a las costas europeas los últimos petroleros que transportan combustibles fósiles desde el Golfo Pérsico, que será este próximo 9 de abril.

"El diésel es lo que más se consume en el mundo, es el motor de la actividad económica mundial", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

Y las refinerías en España, aunque están muy diversificadas, suelen exportar gasolina porque tienen excedente, "pero importamos diésel, porque se consume mucho más de lo que fabricamos", explican fuentes del sector petroquímico a este diario.

El tiempo empieza a correr oficialmente para los responsables políticos europeos. El continente tiene semanas, y no meses, para prepararse para un impacto que podría transformar su economía sin un horizonte de final claro.

El petróleo y el gas sustentan toda la cadena de suministro industrial, afectando la producción de alimentos, plásticos, productos químicos y agricultura. Y esto sin mencionar la escasez de otros recursos causada por el cierre del estrecho, como fertilizantes (básicos para la agricultura) y helio, que se utiliza en la fabricación de microchips.

Refinerías asiáticas

Si bien la UE compra muy poco crudo del Golfo (menos del 20%), el problema es que depende de la región para más del 40% de sus productos refinados, en concreto de diésel y combustible de aviación.

Porque compra esos productos a las refinerías chinas e indias, que utilizan en un 80% el petróleo que pasa por Ormuz.

"Si el estrecho permanece cerrado un mes más, prácticamente no hay alternativas para Europa", dicen los analistas de petróleo de ICIS, Independent Commodity Intelligence Services.

El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, ya ha anunciado que Bruselas buscará fórmulas para reducir el consumo de diésel y queroseno.

“Lo que está ocurriendo en los mercados orientales es una especie de anticipo de lo que potencialmente sucederá en los mercados europeos”, ha dicho George Shaw, analista sénior de petróleo en Kpler.

Un escenario de 'Europa a la asiática' implicaría: restricciones a exportaciones puntuales de determinados productos, liberación de reservas estratégicas, medidas de ahorro de combustible en transporte y aviación, y nuevas intervenciones de precios minoristas.

En cuestión de semanas, Asia se ha convertido en el laboratorio del nuevo shock: el fuel ha superado los 200 dólares/barril, se han cancelado miles de vuelos y países como Vietnam han anunciado posibles racionamientos de queroseno a partir de abril.

La onda expansiva va más allá de la aviación: gobiernos y empresas compiten por asegurar cargamentos de diésel y gasolina, mientras las refinerías priorizan sus mercados domésticos y se rompen cadenas habituales de suministro intrarregional.

Desde principios de marzo, Pekín ha ordenado a sus grandes refinerías estatales y privadas suspender las exportaciones de gasóleo y gasolina, y paralizar la firma de nuevos contratos; incluso se les insta a negociar la cancelación de cargamentos ya pactados.

China es el gran swing supplier'regional: en algunos países llega a cubrir más de la mitad del consumo de determinados combustibles, por lo que el veto a las exportaciones ha dejado a importadores como Vietnam o Filipinas buscando suministradores de emergencia.

Efectos en la aviación

El bloqueo del Estrecho de Ormuz ya ha provocado que hubs aéreos como Singapur o Bangkok racionen el combustible, rechazando vuelos adicionales para no vaciar sus reservas.

Y ya en Europa se están poniendo en marcha. La alemana Lufthansa contempla tres niveles de alerta y los dos primeros ya son una realidad: falta de disponibilidad en Asia y el riesgo de desabastecimiento. Frankfurt y Múnich se están preparando.

Menos oferta y costes disparados solo tienen un destino: billetes "claramente más caros" que expulsarán a miles de pasajeros del mercado.

Mientras en Europa estudian medidas de emergencia, en Asia ya han pasado a la acción: aerolíneas en Japón y Corea del Sur han duplicado y triplicado sus recargos por combustible.

La aviación es el canario en la mina de la economía global. Cuando los aviones dejan de volar, es que la cadena de suministro ya está rota.

Algunas aerolíneas asiáticas han adoptado medidas drásticas, como la cancelación de rutas. Si Ormuz sigue cerrado, este verano algunos turistas tendrán que quedarse en casa, y España, líder mundial de esta industria, lo sufrirá especialmente.