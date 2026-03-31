Viajar menos, bajar la velocidad o teletrabajar: Bruselas pide prepararse para una “crisis energética prolongada”

La Comisión Europea pide coordinación entre países y el retraso de mantenimientos no urgentes en refinerías, además de incrementar el uso de biocombustibles para asegurar el suministro energético.

Se recomienda fomentar el transporte público, el coche compartido, limitar el acceso de vehículos privados a grandes ciudades y promover el uso de cocina eléctrica para ahorrar energía.

Las medidas propuestas incluyen reducir los viajes en coche o avión, bajar los límites de velocidad en las autovías y fomentar el teletrabajo.

Bruselas insta a los Gobiernos europeos a prepararse para una posible crisis energética prolongada debido a la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

Los Gobiernos europeos deben prepararse para una "perturbación prolongada del comercio energético internacional" como consecuencia de la guerra de Irán y activar ya medidas de ahorro, como desincentivar los viajes en coche o avión, reducir los límites de velocidad en autovías al menos 10 km/h o fomentar el teletrabajo.

Este es el mensaje que ha lanzado la Comisión de Ursula von der Leyen en la videoconferencia extraordinaria de ministros de Energía de la UE celebrada este martes, centrada en analizar el impacto en el mercado del conflicto en Oriente Próximo y del cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.

Por ahora, el golpe llega por la vía de los precios: desde el estallido de la guerra hace un mes, el gas se ha disparado cerca de un 70% de media en la UE y el petróleo, un 50%. Pero en Bruselas crece el temor a que la crisis derive en un problema de seguridad del suministro energético si el conflicto se prolonga.

Por ello, el Ejecutivo comunitario insta a los Gobiernos a aplicar de inmediato medidas de ahorro de energía, con especial atención al transporte, guiadas por el decálogo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para reducir el consumo de petróleo.

Entre sus 10 mandamientos, la AIE reclama además fomentar el transporte público y el coche compartido, limitar el acceso de vehículos privados a las grandes ciudades con sistemas de rotación por matrícula y promover la cocina eléctrica para contener el consumo de gas.

"La seguridad del suministro de la UE sigue garantizada. Pero debemos estar preparados para una posible perturbación prolongada del comercio energético internacional. Por ello, necesitamos actuar ya", ha defendido el comisario europeo de Energía, el danés Dan Jorgensen.

En esta línea, los Estados miembros deben evitar cualquier medida que aumente el consumo de combustible, restrinja el libre flujo de productos petrolíferos o desincentive la producción en las refinerías de la UE.

El comisario de Energía, Dan Jorgensen, durante la reunión de este martes Unión Europea

Además, Bruselas pide a los Gobiernos que se coordinen con sus vecinos y con la propia Comisión para garantizar la coherencia europea y el correcto funcionamiento del mercado único.

Con el fin de asegurar la disponibilidad de productos petrolíferos en la UE, todo mantenimiento no urgente de refinerías debe aplazarse. Al mismo tiempo, incrementar el uso de biocombustibles podría sustituir parte de los combustibles fósiles y aliviar la presión sobre el mercado.

Pese a estos mensajes alarmistas, el Ejecutivo comunitario insiste en que la UE está bien preparada para esta crisis, gracias a la obligación de los Estados miembros de mantener reservas de petróleo y contar con planes de contingencia frente a incidentes que afecten la seguridad del suministro.

Además, los Estados miembros contribuyen -aproximadamente en un 20%- a la liberación de más de 400 millones de barriles de reservas de emergencia coordinadas por la Agencia Internacional de la Energía.