Argelia se convierte en una potencia emergente en el centro del juego internacional gracias al gas

Francia pierde presencia en el sector energético argelino tras la retirada de Engie del yacimiento de Touat, mientras Italia y empresas asiáticas refuerzan su posición.

España será beneficiada con un aumento del 12,5% en el suministro de gas argelino, alcanzando casi la máxima capacidad del gaseoducto Medgaz.

El país ha firmado un contrato de 4.685 millones de euros con una empresa saudí para aumentar la producción de hidrocarburos durante casi 30 años.

Argelia se posiciona como potencia estratégica en el mercado mundial de gas natural licuado, con una capacidad anual de 25,3 millones de toneladas.

Ante la guerra en Oriente Próximo, que amenaza la seguridad energética regional, Argelia se posiciona como un proveedor estratégico de gas mientras Marruecos estrecha sus relaciones con Rusia en busca de abastecimiento.

El país magrebí ha acelerado sus esfuerzos para explotar plenamente su capacidad de licuefacción de gas para 2026, con una capacidad aproximada de 25,3 millones de toneladas anuales.

Esto convierte a Argelia en uno de los principales actores del mercado mundial de gas natural licuado (GNL).

En marzo de 2026, el país registró un aumento significativo en su producción de GNL, avanzando aproximadamente un 150% con respecto a febrero. Todo ello impulsado por la creciente demanda europea.

Así, Argelia se prepara para aumentar sus exportaciones con el objetivo de satisfacer urgentemente la demanda de varios países árabes cuyas fuentes habituales se ven amenazadas.

Argelia ha firmado un contrato de alrededor de 4.685 millones de euros con una empresa saudí para desarrollar la exploración y explotación de hidrocarburos en la región de Illizi.

Se trata de un proyecto estratégico que abarca casi 30 años, con una inversión financiada íntegramente por el socio extranjero y con el objetivo de aumentar la producción nacional de petróleo y gas. La iniciativa supondrá la mejora de las exportaciones y las reservas de divisas.

Igualmente, hay una carrera de gobiernos y empresas europeas por afianzarse en este mercado. Por ello, Argelia ya no es solo un país exportador de gas, sino que también se está convirtiendo en una potencia estratégica.

Esta realidad ha impulsado a los líderes europeos a actuar con rapidez. Una de las primeras ha sido la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que visitó Argelia este miércoles para fortalecer la colaboración y garantizar un suministro estable de gas de su principal proveedor.

La visita forma parte del Plan Mattei para África, el programa estratégico de Roma destinado a fortalecer su cooperación con Argelia y sus socios mediterráneos en los ámbitos de la energía, la agricultura y el desarrollo regional.

El gas natural continúa siendo la piedra angular de las importaciones italianas y ya representa el 83% del total, lo que equivale a 8.100 millones de euros.

"Hemos decidido reforzar nuestra ya muy sólida colaboración", afirmó Meloni. La ministra italiana también comunicó que el objetivo del plan es "aumentar el suministro de gas argelino" a Italia.

El comercio bilateral sigue estando dominado por el sector energético, pero también pone de manifiesto el crecimiento de las exportaciones italianas en los sectores industrial y mecánico. El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, recordó que Argelia "está comprometida a cumplir con sus obligaciones como socio estratégico y fiable para Italia y Europa".

Argelia premia a España

En esta competencia por afianzarse en el mercado del gas argelino, José Manuel Albares, el ministro de Asuntos Exteriores español, también ha viajado a Orán y Argel, ciudades argelinas.

España sale beneficiada gracias a su apoyo a Irán, un aliado de Argelia, que se posiciona en contra de la invasión de Estados Unidos e Israel. Un hecho que el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha corroborado en sus redes sociales: "Argelia premia la posición de España en Gaza e Irán con más gas barato por el Medgaz".

Así, Argel, el primer proveedor de gas natural de España con cerca de un 35% de las importaciones, aumentará el 12,5% de gas respecto al contrato que mantienen Naturgy y Sonatrach, las empresas de gas española y argelina.

De esta manera, los flujos diarios pasarán de 28 a 32 millones de metros cúbicos. El avance supone alcanzar prácticamente la máxima capacidad del gaseoducto submarino Medgaz, que conecta Beni Saf con Almería.

Sin embargo, Francia parece estar fuera de la contienda debido a las tensiones políticas que han afectado sus relaciones con Argelia. Esto ha repercutido directamente en su posición en el mercado energético.

El decreto presidencial del 17 de febrero de 2026, publicado en el Boletín Oficial francés, formaliza una modificación contractual que supone la retirada del grupo francés Engie del yacimiento de gas de Touat en Adrar (suroeste de Argelia). Esto se debe a una reestructuración de las alianzas a favor de un actor asiático y un socio ya presente en el yacimiento.

A pesar de que el documento presidencial no detalla los términos financieros de la operación, la participación de Engie se vendió a la empresa tailandesa Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), por un valor del 22%.

Mientras, la empresa italiana Eni adquirió un 8% adicional, según el diario argelino Echorouk. Esta transacción eleva la participación de Eni al 43%.

Hasta ahora, el yacimiento de gas de Touat era operado por la compañía estatal Sonatrach en asociación con Neptune Energy y Engie (anteriormente Gaz de France).

En 2024, Eni adquirió la participación de la empresa británica Neptune Energy, aumentando su participación al 35%, junto con Sonatrach (aproximadamente el 35%) y Engie (30%). Sin embargo, todo el gas producido en el yacimiento de Touat se vende ahora a Sonatrach.

Marruecos, hub de almacenamiento

Por su parte, Marruecos, un país dependiente del gas, está estrechando las relaciones con Rusia porque, además de buscar abastecimiento, se postula como un hub de almacenamiento. Especialmente con el puerto Nador West Med, que entrará en funcionamiento a finales de este año.

Nador West Med alberga un centro energético que incluye la primera terminal de GNL del país, con una capacidad anual de 5.000 millones de m³. También cuenta con una terminal de hidrocarburos.

En su puesta en marcha, el puerto tendrá una capacidad anual de 5 millones de contenedores y 35 millones de toneladas de mercancías líquidas y sólidas.

A largo plazo, el potencial adicional de desarrollo anual será de 12 millones de contenedores y 15 millones de toneladas de mercancías líquidas.