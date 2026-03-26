Iberdrola alcanzó una contribución fiscal récord en 2025 de 10.410 millones en los países en los que opera

Las claves nuevo Generado con IA Iberdrola alcanzó en 2025 una contribución fiscal récord de 10.410 millones de euros en los países donde opera. España recibió 4.675 millones de euros en impuestos, representando casi la mitad de la contribución total del grupo. En España, Iberdrola está sujeta a 41 impuestos específicos del sector eléctrico, frente a 28 en otros 31 países. En los últimos cinco años, Iberdrola ha pagado más de 45.000 millones de euros en impuestos a nivel global.

Iberdrola alcanzó en 2025 la mayor contribución fiscal de su historia, con un total de 10.410 millones de euros aportados a las arcas públicas en los países en los que opera, según recoge su Informe de Transparencia Fiscal 2025.

En concreto, la contribución fiscal de la energética en España registró un nuevo récord el año pasado, alcanzando los 4.675 millones de euros, un 8% más que en 2024.

Con ello, España se consolida como el país al que Iberdrola aporta más impuestos, casi la mitad del total del grupo, pese a que dos tercios de su negocio y casi un 75% de sus activos están en otros países, señaló la eléctrica.

A este respecto, Iberdrola indicó que la principal razón de ello "es el número de impuestos específicos del sector eléctrico a los que está sometido el grupo en España, un total de 41, frente a apenas 28 en el conjunto de los otros 31 países en los que opera en todo el mundo".

Así, España soporta el 79% de todos los impuestos eléctricos que paga la compañía en el mundo.

A nivel global, la empresa destinó en 2025 el 44% de su beneficio al pago de tributos que afectan a su cuenta de resultados. En los últimos cinco años, apuntó que ha abonado más de 45.000 millones de euros en impuestos, una cifra equivalente a todos los dividendos percibidos por los accionistas entre 2001 y 2026.

Iberdrola destacó que concibe su contribución fiscal como "un componente esencial" de su dividendo social y posee un consolidado modelo de fiscalidad responsable, basado en el estricto cumplimiento de la normativa, la transparencia y la coherencia entre la actividad económica y los impuestos pagados.

En ese mismo sentido, añadió que su estrategia fiscal "se apoya en una relación cooperativa y de confianza con las administraciones tributarias, con participación voluntaria en programas de cumplimiento cooperativo en países como España, el Reino Unido, Brasil, Francia, Portugal o Australia".

El grupo comenzó publicando de forma voluntaria su Informe de Transparencia Fiscal y el Informe País por País en 2019, muy por delante de los requisitos regulatorios.

Junto a los 4.675 millones de euros en España, Iberdrola realizó una aportación tributaria de 2.328 millones en Brasil; 1.384 millones en los Estados Unidos; 1.061 millones en el Reino Unido; 645 millones de euros en México; y 317 millones de euros en el resto de los países en los que opera.