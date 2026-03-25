Enel inicia en Endesa una nueva era cada vez 'más italiana', al elegir para el timón de la compañía a Vittorio Armani

José Bogas deja la compañía con una jubilación superior a los 30 millones de euros, además de una renta vitalicia y otros incentivos económicos.

El nuevo plan 2026-2028 de Endesa destina un 52% de la inversión al negocio de redes, con un aumento del 40% en capex respecto al plan anterior.

Armani, experto en infraestructuras eléctricas, llega con el objetivo de reforzar el negocio de redes, pilar estratégico para el crecimiento de Endesa.

El grupo italiano Enel ha decidido finalmente tirar de agenda entre sus directivos italianos para relevar al consejero delegado de Endesa, José Bogas, tras 12 años al timón, por Gianni Vittorio Armani, uno de los suyos.

Armani aterriza en Madrid después de haber sido director de Enel Grids e Innovation en julio de 2023, y tras haber ocupado el cargo de director de Enel Grids desde junio del mismo año.

Un peso pesado en el conocimiento de las infraestructuras eléctricas, uno de los negocios que más relevancia tendrá en el sector en los próximos años, con el objetivo de la descarbonización y la electrificación.

De hecho, tiene sentido que hayan buscado un perfil focalizado en redes, porque para la compañía este negocio es uno de sus pilares estratégicos y está aumentando claramente su peso en inversión, crecimiento y perfil de riesgo de la compañía.

En el nuevo Plan 2026‑2028, la filial de Enel asigna alrededor del 52% de toda su inversión al negocio de redes, frente al 42% del plan previo, lo que implica un aumento cercano al 40% en capex para esta actividad.

Y además, la matriz, por su parte, destinará 26.000 millones de euros a redes, de los que un 20% (unos 5.200 millones) irán a Endesa en España y Portugal, casi un 30% más que los cerca de 4.000 millones previstos en el anterior plan estratégico.

Endesa subraya las redes como un negocio regulado clave para sostener el crecimiento del ebitda a medio plazo, con previsión de incremento sólido de la contribución de esta actividad en su plan 2026‑2028.

La joya de la corona

Enel considera a su filial española, controla el 70,1% de las acciones de la compañía, la joya de la corona. Sobre todo, por haber sido una de las principales palancas de reducción de su deuda, vía generación de caja recurrente y dividendos elevados.

Con un payout del 70% del beneficio ordinario y suelo de 1 euro/acción a partir del plan 2023‑2026 supone una transferencia de caja relevante hacia su accionista principal.

Y reconoce que aunque parte de esa caja se utiliza para retribuir a los propios accionistas de Enel, también contribuye a la estabilidad de los flujos del grupo y, por tanto, a sostener el desapalancamiento sin necesidad de recortar drásticamente dividendos en la matriz.

En ese marco, Endesa aporta estabilidad de beneficios y dividendos desde un mercado maduro y regulado (España/Portugal), ayudando a que el grupo pueda reducir su endeudamiento relativo sin recurrir a recortes bruscos en la retribución al accionista.

30 millones de jubilación

Bogas dejará el máximo puesto ejecutivo de la compañía en la que ha trabajado los últimos 45 años de su vida con un premio de jubilación superior a los 30 millones de euros, aunque siga vinculado a la compañía como 'consejero externo' de la sociedad.

En el informe anual de Gobierno Corporativo de 2025, y también en el de Remuneraciones, se apunta que Bogas, en caso de jubilación o de finalización del contrato de duración determinada, y desde el plan 2025‑2027 también en caso de cese por finalización de mandato sin renovación, conserva el derecho a cobrar los incentivos de largo plazo pro rata temporis hasta la fecha de extinción, si se cumplen las condiciones de ejercicio.

También acumula unos 14 millones de euros en un "sistema de ahorro a largo plazo", dotados a través del Plan de Pensiones de la compañía.

Ese sistema de ahorro a largo plazo con el que cuenta el consejero delegado de Endesa es compatible con la recepción de otros 15 millones de euros brutos que obtendrá en el momento de su salida, en concepto de indemnización por su puesto anterior como alto directivo de la empresa.

La eléctrica explica que esa cantidad "se actualizará cada año al alza según el IPC del año anterior".

El grupo mantiene también un compromiso de prestación definida con José Bogas consistente en el cobro de una renta vitalicia constante cuando se jubile, que será, según estima este año Endesa, de 0,9 millones de euros. Cantidad que está incluida en el sistema de ahorro definido.