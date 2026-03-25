Brookfield y La Caisse adquieren por 5.600 millones la compañía canadiense de energía renovable Boralex

Velto Renewables cierra la compra a Q-Energy de un parque eólico en Francia de 26,2 MW Velto Renewable

Las claves nuevo Generado con IA Brookfield y La Caisse han acordado adquirir el 100% de la canadiense Boralex por 5.600 millones de euros. La Caisse aumentará su participación en Boralex del 15% al 30%, mientras que Brookfield comprará el 70% restante. La adquisición busca maximizar el valor para los accionistas y apoyar el crecimiento y la inversión a largo plazo de Boralex. Boralex continuará operando de forma independiente tras el cierre de la operación, que cuenta con el respaldo del consejo de administración.

Brookfield y el fondo de pensiones canadiense La Caisse han alcanzado un acuerdo por 9.000 millones de dólares canadienses (unos 5.600 millones de euros) para la adquisición del 100% de la empresa canadiense de energías renovables Boralex por un valor unitario de 37,25 dólares canadienses (unos 23,30 euros).

Así, La Caisse, que se sitúa como el mayor accionista de la compañía con un 15%, aumentará su participación al 30%, mientras que Brookfield adquirirá el 70% restante.

La operación ha contado con el visto bueno de un comité formado por varios consejeros independientes del consejo de administración de Boralex y espera maximizar el valor de los accionistas, otorgar financiación a la sólida cartera de proyectos de Boralex y posicionar a la compañía canadiense para su próxima fase de crecimiento.

Asimismo, esta transacción otorgará a la empresa apoyo en sus inversiones a largo plazo que estarán alineadas con su modelo de negocio y su camino de crecimiento.

Boralex operará de manera independiente tras el cierre de la transacción.

La operación todavía debe ser aprobada por la junta de accionistas, aunque el consejo de administración de Boralex ha determinado que la compra implica un acuerdo "justo" y redunda en el "máximo interés" de los accionistas, ante lo que ha recomendado votar a favor de la misma.

"Esta transacción trae a Boralex los socios adecuados a largo plazo a medida que entramos en una fase de crecimiento acelerado que requiere una importante inversión de capital y flexibilidad financiera", ha sostenido el presidente y consejero delegado de Boralex, Patrick Decostre.

"Además de su capacidad financiera, Brookfield y La Caisse aportan conocimientos especializados complementarios a las capacidades de Boralex y nos permitirán beneficiarnos de importantes economías de escala y oportunidades".

"Estamos entusiasmados de asociarnos con La Caisse para acelerar la entrega de la cartera de desarrollo de Boralex en su próxima fase de crecimiento".

"La combinación de las asociaciones de Brookfield con clientes y cadena de suministro, el capital a largo plazo y el profundo conocimiento operativo en energías renovables, con la sólida base construida por Boralex ayudará a aumentar nuestra presencia en Canadá y otros mercados energéticos atractivos", ha indicado el jefe de inversiones y energía en Brookfield, Jehangir Vevaina.