Europa, a una semana de sufrir la peor escasez de petróleo de su historia si Irán no abre Ormuz: es el 14% de las importaciones

España está mejor posicionada que otros países europeos gracias a la diversificación de sus importaciones de crudo, con baja dependencia del Golfo Pérsico.

Asia ya enfrenta medidas drásticas como la liberación de reservas estratégicas, prohibiciones de exportación y operaciones navales para garantizar el suministro de petróleo.

Europa podría sufrir la peor escasez de petróleo de su historia si Irán no reabre el Estrecho de Ormuz, lo que afectaría el 14% de sus importaciones.

Han pasado 25 días desde que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzara la operación “Furia Épica”, el pasado 28 de febrero: el ataque a Irán que ha sumido al mundo en un caos energético sin precedentes y podría provocar la cuarta gran crisis fósil de los últimos 100 años.

"La actual crisis energética es muy grave y supera a la de 1970", ha dicho Fatih Birol, el director ejecutivo de la AIE (Agencia Internacional de la Energía), pero mientras que en Europa solo se está viendo el tsunami venir, en Asia ya se están tomando medidas, ¿por qué?

"Un petrolero tarda entre 10 y 15 días en viajar del Golfo Pérsico a Asia", explica el economista británico Tim Watkins en redes sociales. "Sin embargo, dependiendo de la ruta elegida (y pocos utilizan el Mar Rojo en la actualidad), un petrolero tarda entre 20 y 30 días en viajar del Golfo Pérsico a Europa".

Las rutas desde el Golfo Pérsico hacia los principales puertos asiáticos son, en general, más cortas —en días de mar— que las que se dirigen a Europa, por lo que “seguimos recibiendo suministro de petroleros que partieron del Golfo Pérsico antes de que comenzara el conflicto”, puntualiza el experto.

Así pues, durante la última semana, los países asiáticos han estado descargando los últimos petroleros que zarparon antes del cierre del estrecho de Ormuz. Pasarán aún algunos días antes de que las refinerías asiáticas tengan que reducir la producción y, por lo tanto, unos días más antes de que el combustible comience a escasear.

Asia ya está tomando decisiones drásticas respecto a su suministro. Mientras China ha prohibido temporalmente las exportaciones de combustibles refinados (gasolina, diésel, queroseno) para priorizar el suministro interno, Japón ha autorizado la liberación masiva de reservas estratégicas de petróleo y gas, e India ha puesto en marcha operaciones navales para escoltar petroleros y metaneros en el Golfo.

Por su parte, Corea del Sur prepara “contramedidas energéticas” que incluyen elevar el factor de carga nuclear, usar más carbón de forma flexible si falta GNL y acelerar renovables, con el objetivo de evitar interrupciones en el suministro eléctrico y de gas a consumidores.

Mirando los mercados

El autor de la "Teoría energética del valor" dice que en Europa, en cambio, el aumento de los precios se debe exclusivamente a las fluctuaciones de los mercados petroleros y se ve amortiguado por la decisión de liberar petróleo de la reserva estratégica.

Pero si se observa el precio del crudo Murban, el de referencia para los mercados asiáticos, ya se sitúa en 146,40 dólares, mientras que el Brent europeo no llega a los 95 dólares y el WTI estadounidense cae a los 87,30 dólares.

Si Irán no abre el Estrecho de Ormuz, la principal causa de este caos energético, a partir de la próxima semana, Europa se enfrentará a la misma escasez que ahora afecta a Asia "y sin contar con el petróleo ruso, que lo tenemos sancionado por la guerra en Ucrania", añade.

Europa perderá alrededor del 14% de las importaciones de petróleo, imposible de sustituir aunque Noruega aumentara su suministro del 12% actual, o Reino Unido que ya aporta otro 4,6%, Brasil, Libia o Nigeria, que juntos proporcionan el 18,2%.

El petróleo norteamericano alcanza el 15,4% del total, y son las mayores importaciones de Europa. "Podríamos sufrir la peor escasez de petróleo de su historia y enfrentarnos a un colapso en cadena de las economías europeas", advierte.

"Incluso cuando la guerra termine, los daños a las instalaciones de petróleo y gas en el Golfo tardarán años en repararse".

Los ataques cruzados han dañado ya múltiples infraestructuras energéticas en Irán y en varios países del Golfo, afectando la producción de petróleo, gas y logística marítima.

Situación de España

En el caso de España, está mejor posicionada que otros países vecinos. La cuota sobre el total de crudo importado (enero‑diciembre 2025), según datos de CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos), está muy repartida y apenas llega un 4,8% de petróleo de Irak y un 5,9% de Arabia Saudí.

El resto proviene de Estados Unidos (15,2%), Brasil (13,6%), México (12,3%), Nigeria (10,2%), Libia (7,2%), Argelia (6,1%), Kazajistán (4,3%) y Venezuela (1,2%).

Daños a infraestructuras energéticas. En Irán: Complejo gasista de Asaluyeh / South Pars por ataques con drones que dañaron cuatro plantas de tratamiento de gas del mayor yacimiento compartido Irán‑Qatar, instalaciones petroquímicas en South Pars y depósitos de combustible e infraestructuras energéticas diversas. También hay posibles daños en Kharg Island (principal terminal de crudo iraní). En Qatar, en Ras Laffan y complejos de GNL por misiles iraníes afectando alrededor del 17% de la capacidad de GNL; también se reportan impactos en la planta Pearl GTL. También un ataque de drones sobre instalaciones QatarEnergy.​ En Emiratos, con repetidos ataques contra el centro de carga y búnker de fuel de Fujairah y contra el oleoducto Abu Dabi–Fujairah, infraestructura clave para exportar crudo fuera del Estrecho de Ormuz. Y un incendio y daños en el puerto de Jebel Ali (Dubai). En Arabia Saudí, se ha cerrado temporalmente la mayor refinería saudí, la Ras Tanura, tras ataque con drones e incendio, se están atacando la zona de Yanbu y el oleoducto Este‑Oeste. Y se han registrado decenas de instalaciones de petróleo, gas y logística energética atacadas en hasta nueve países, incluyendo refinerías, terminales de exportación, depósitos y puertos estratégicos.