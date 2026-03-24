Endesa sustituye a José Bogas como consejero delegado tras doce años y nombra al italiano Gianni Vittorio Armani

No obstante, el hasta ahora CEO seguirá vinculado a la compañía como 'consejero externo' de la sociedad.

Bogas cumplirá 71 años en 2026, una edad que podría ser razón más que suficiente para que la italiana Enel, su principal accionista (70,1%), haya decidido dar un giro de timón y nombrar un directivo proveniente de la matriz.

Otra de las posibles razones para la salida de Bogas es que la multinacional italiana suele mantener solo durante tres mandatos a sus grandes ejecutivos, y el español alcanzaría los doce años como CEO de Endesa en 2026.

El directivo llegó al cargo de consejero delegado en 2014 y se convirtió en la cara visible de la transformación de Endesa durante la década de la transición energética acelerada.

Acumula 45 años al servicio de la compañía, donde comenzó como jefe de la Sección de Estudios de Mercado en el Departamento de Planificación, en 1982.

Él mismo admitía recientemente que “cada día” estaba “más cerca de la jubilación” y que, si se fuera hoy, lo haría “por la puerta grande”, subrayando su disposición a una transición ordenada.