Endesa sustituye a José Bogas como consejero delegado tras doce años y nombra al italiano Gianni Vittorio Armani
La compañía energética ha decidido apostar por un directivo de su matriz.
Más información: Endesa reúne a su consejo de administración con el futuro de Bogas al frente de la eléctrica encima de la mesa
Las claves
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Endesa ha sustituido a José Bogas como consejero delegado tras doce años en el cargo y nombra al italiano Gianni Vittorio Armani como su sucesor.
José Bogas seguirá vinculado a la compañía como consejero externo tras dejar la dirección ejecutiva.
El principal accionista de Endesa, la italiana Enel, ha impulsado el relevo por motivos relacionados con la edad de Bogas y la política de mandatos en la multinacional.
Bogas, que ha trabajado 45 años en Endesa y lideró la transición energética de la empresa, inició su carrera en 1982 y fue CEO desde 2014.
El consejo de administración de Endesa se ha reunido este martes, 24 de marzo, y ha decidido la salida de José Bogas como consejero delegado de la compañía, como ya adelantábamos en EL ESPAÑOL-Invertia, después de doce años en el cargo. Será sustituido por el italiano Gianni Vittorio Armani.
No obstante, el hasta ahora CEO seguirá vinculado a la compañía como 'consejero externo' de la sociedad.
Bogas cumplirá 71 años en 2026, una edad que podría ser razón más que suficiente para que la italiana Enel, su principal accionista (70,1%), haya decidido dar un giro de timón y nombrar un directivo proveniente de la matriz.
Otra de las posibles razones para la salida de Bogas es que la multinacional italiana suele mantener solo durante tres mandatos a sus grandes ejecutivos, y el español alcanzaría los doce años como CEO de Endesa en 2026.
El directivo llegó al cargo de consejero delegado en 2014 y se convirtió en la cara visible de la transformación de Endesa durante la década de la transición energética acelerada.
Acumula 45 años al servicio de la compañía, donde comenzó como jefe de la Sección de Estudios de Mercado en el Departamento de Planificación, en 1982.
Él mismo admitía recientemente que “cada día” estaba “más cerca de la jubilación” y que, si se fuera hoy, lo haría “por la puerta grande”, subrayando su disposición a una transición ordenada.