La AIE advierte de que la actual crisis energética es "muy grave" y supera a la de 1970

El precio del crudo superó los 100 dólares por barril y la AIE pide cooperación internacional para evitar un mayor deterioro económico global.

Estados Unidos exige la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras Irán amenaza con represalias si atacan su red energética.

El bloqueo del estrecho de Ormuz y ataques a infraestructuras han afectado gravemente a la seguridad del suministro energético en Oriente Medio.

La AIE advierte que la crisis energética actual es más grave que las de los años 70, combinando crisis de petróleo y colapso del gas.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha advertido este lunes que la situación es "muy grave" y supera a las crisis energéticas de la década de 1970, en un contexto marcado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a centrales energéticas en Oriente Medio.

Durante una intervención en el Club Nacional de Prensa de Australia, en Camberra, Birol ha señalado que la actual crisis equivale a "dos crisis del petróleo y un colapso del gas juntos", en referencia a las crisis energéticas de 1973 y 1979 provocadas por los embargos y recortes de producción de crudo en Oriente Medio, lo que representa una "amenaza mayor" para la economía global.

"Ningún país será inmune si la situación continúa en esta dirección", ha subrayado durante su visita de un solo día a Australia, donde tiene previsto reunirse también con el primer ministro, Anthony Albanese, antes de proseguir su gira por Asia.

Birol ha alertado de los daños sufridos por el sector energético regional, indicando que al menos 40 infraestructuras han sido "gravemente o muy gravemente" afectadas en nueve países, lo que agrava la incertidumbre sobre el suministro.

El responsable de la AIE ha destacado que la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso clave por el que transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas, es la principal vía para aliviar las tensiones energéticas.

Infraestructuras eléctricas

Este corredor marítimo permanece prácticamente bloqueado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

En este escenario, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha exigido a Teherán que reabra completamente el estrecho, bajo la amenaza de atacar infraestructuras eléctricas iraníes.

Por su parte, Irán ha respondido advirtiendo que, si su red energética es atacada, tomará represalias contra instalaciones energéticas y plantas de desalinización en distintos países de Oriente Medio.

El impacto ya se refleja en los mercados, con un repunte del precio del crudo, que superó los 100 dólares por barril en las primeras operaciones del lunes.

El director de la AIE ha hecho un llamamiento a la cooperación internacional para evitar un deterioro mayor de la situación y ha urgido a una resolución rápida del conflicto, ante el riesgo de consecuencias económicas globales de gran alcance.