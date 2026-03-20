Las medidas anticrisis reducirán la factura de la luz un 13% y gasolina y diésel bajarán el precio del litro 30 céntimos

Los consumidores pueden ahorrar aún más si pasan de la tarifa regulada a la más barata del mercado libre, con una diferencia de hasta un 13% en el coste.

Asociaciones de consumidores consideran insuficiente la rebaja del IVA en carburantes y piden límites a los márgenes de beneficio de petroleras y gasolineras para evitar la especulación.

El plan incluye la rebaja del IVA de gasolina, diésel, luz y gas al 10%, con un descenso en el precio del litro de gasolina y diésel de unos 16 a 17 céntimos.

La bajada de impuestos del Gobierno reducirá en torno a un 13% la factura de la luz, lo que supone un ahorro aproximado de 7 a 8,73 euros al mes para los consumidores.

La bajada de impuestos anunciada por el Gobierno para paliar el impacto de la guerra en Irán rebajará en torno a un 13% la factura de la luz, tanto en el mercado libre como en el regulado, según varias comparadoras de electricidad.

Esto significa que un consumidor promedio se ahorrará aproximadamente siete euros al mes (84 euros al año), según ha informado Kelisto, comparador de servicios 'online' en España o según Selectra, otro comparador hasta 8,73 euros al mes, dependiendo de si se está en la tarifa libre o regulada.

Desde Kelisto han señalado que las tarifas "más baratas" del mercado libre ascienden a una media de 52,51 euros al mes y, con esta rebaja fiscal, bajarán a 45,73 euros. Además, en el caso del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) el recibo medio pasará de los 53,87 euros a los 46,90 euros.

Según el último reporte, Selectra señala que hay 21.8 millones de usuarios en el mercado libre y 8.6 millones en el mercado regulado.

El precio medio del mercado regulado ha subido un 23,78% pasando de 0.1173 euros/kWh en febrero a 0.1452 euros/kWh a lo que va de marzo. Estos clientes ya están notando la subida de forma inmediata, porque su tarifa está directamente vinculada al precio del mercado mayorista.

Cómo reducir la factura

Sin embargo, a pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno, Kelisto ha destacado algunas "decisiones que están en la mano de los consumidores" y que pueden "reducir la factura".

Por un lado, los consumidores pueden ahorrar 73 euros adicionales si pasan de la tarifa regulada a la opción más barata del mercado libre. Asimismo, han asegurado que existe una diferencia del 13% entre ambos mercados tras el encarecimiento del PVPC por el aumento del coste del gas tras la guerra, según Kelisto.

Reducción de la factura de la luz. Selectra

En este contexto, el mercado regulado "se ha encarecido menos de lo previsto inicialmente", gracias a unas condiciones atmosféricas que han permitido un "buen desempeño renovable" y, por lo tanto, han sacado al gas natural de la casación de precios en la subasta mayorista diaria.

Desde Kelisto, han destacado que, tras el desencadenamiento del conflicto, el precio medio del kWh ha rondado los 0,14 euros, "bajando ostensiblemente desde los 0,20 euros de los peores días".

Precios de la gasolina

Las asociaciones de consumidores también se han pronunciado sobre la rebaja en los combustibles. Por un lado Asufin la Asociación de Usuarios Financieros, ha calificado de "error" la rebaja del IVA en los carburantes al 10%, al entender que "no resulta eficaz" y que "no distingue bolsillos" .

Y por otro lado, Facua-Consumidores en Acción ha indicado que la rebaja debería ir acompañada de "topes a los márgenes" a los márgenes de beneficios de las petroleras y los gasolineros para frenar la especulación en torno a la guerra según ha informado este viernes la asociación en un comunicado.

Efecto en los precios del carburante con la reducción de las medidas anticrisis Ministerio de Hacienda

Así, si se aplica la bajada del IVA de los combustibles del 21 al 10% al precio medio del gasóleo de este jueves 19 de marzo, los 1,921 euros que pagaron los consumidores experimentarían una rebaja de 17,4 céntimos, situándose en 1,747 euros por litro, algo que Facua considera insuficiente.

Si la única medida que valida el Congreso es la relativa al IVA y no se aplica el tope a los márgenes, la bajada de precios estará "muy por debajo" de la subida media que han aplicado las gasolineras de la Península en el gasóleo entre el 2 y el 19 de marzo (45 céntimos).

En cuanto a la gasolina, el impuesto especial de hidrocarburos supone 47,269 céntimos por litro. En este caso, si solo se aplica la bajada del IVA, ese precio medio de 1,790 euros por litro de gasolina bajaría 16,3 céntimos y se situaría en 1,627 euros por litro. Según las cifras de Facua, el precio de este último entre el 2 y el 19 de marzo ha subido una media de 28,7 céntimos.