Iberdrola propondrá a su Junta un nuevo bonus para sus directivos por hasta 20 millones de acciones

Las claves nuevo Generado con IA Iberdrola propondrá a su Junta un nuevo plan de incentivos para directivos y empleados, con hasta 20 millones de acciones vinculadas a beneficios récord entre 2026 y 2028. El objetivo del plan es alcanzar un beneficio neto consolidado superior a 7.600 millones de euros en 2028, lo que supondría un incremento del 40% respecto al plan anterior. El bonus incluye a filiales como Avangrid, Neoenergia y Electricity North West, y beneficiará a un máximo de 400 personas, entre directivos y profesionales clave. La propuesta incluye un dividendo complementario de 0,427 euros por acción y un dividendo de involucración, además de incentivos como sorteos y regalos para los accionistas que participen en la Junta.

Iberdrola propondrá a su Junta General de Accionistas, que se celebrará el próximo 29 de mayo, un nuevo plan de incentivos a largo plazo ('LTIP Transformador') para el periodo 2026-2028 dirigido a su cúpula directiva y empleados por hasta un total de 20 millones de acciones vinculado a seguir logrando beneficios récord año tras año.

Según consta en los detalles de los puntos del orden del día comunicados a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) de la Asamblea, tendrá lugar, como viene siendo habitual desde la pandemia en formato híbrido -presencial y telemático- desde Bilbao.

El plan está dirigido a los consejeros ejecutivos -el presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán, y el consejero delegado, Pedro Azagra-, al personal directivo y a otros profesionales de la sociedad y de las demás compañías del grupo que, "por su posición o por su responsabilidad, se considere que contribuyen de manera decisiva a la creación de valor sostenible".

Asimismo, en este bonus se integra también empresas filiales del grupo como la estadounidense Avangrid, la brasileña Neoenergia, la británica Electricity North West y sus respectivas sociedades filiales, que contaban con sus propios planes de retribución variable a largo plazo (LTIPs) en el periodo 2023-2025.

El grupo energético indicó así que el número máximo de beneficiarios de 400 personas es, en proporción, similar al del Bono Estratégico 2023-2025.

En concreto, el número máximo de acciones a entregar al conjunto de los beneficiarios del 'LTIP Transformador' 2026-2028 será de 20 millones de acciones, equivalente al 0,30% del capital social actual, de las que corresponderán a los consejeros ejecutivos que lo sean en cada momento, hasta el 25% -unos cinco minutos de títulos-, equivalentes al 0,07% del capital social.

A los actuales precios de mercado, esas acciones están valoradas en más de 390 millones de euros. Los títulos de Iberdrola cerraron este jueves a un precio de 19,56 euros por acción.

Este programa, a liquidar de forma fraccionada y diferida mediante entregas de acciones, estará vinculado al cumplimiento de unas metas financieras en el periodo en línea con la senda récord del grupo en estos últimos años.

Por tanto, los directivos no liquidarán dichas acciones hasta los tres años siguientes, es decir, en el período 2029 y 2031.

Más de 7.600 millones

Así, se establece un objetivo de beneficio neto consolidado en el ejercicio 2028 de más de 7.600 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 40% con respecto a las previsiones del plan 2023-2025, y del 21% frente a las ganancias récord de 6.285 millones de euros del ejercicio pasado.

Se entenderá que este parámetro no está cumplido si la cifra de beneficio neto consolidado del ejercicio 2028 no alcanza los 7.000 millones de euros.

Además, otro parámetro será el de maximizar la rentabilidad total para el accionista de Iberdrola durante el período 2026-2028, tomando como referencia comparativa el desempeño de los líderes del índice Euro Stoxx Utilities.

El objetivo será así "reforzar la posición competitiva al cierre del ejercicio 2028, situándose entre las tres primeras compañías dentro de los líderes del índice Euro Stoxx Utilities en términos de rentabilidad total para el accionista", añadió la compañía.

Igualmente, se deberá mantener la solidez financiera medida a través de la calificación crediticia a largo plazo del grupo, fijando el objetivo de mantener sus calificaciones crediticias a largo plazo al cierre del ejercicio 2028 según, al menos, dos de las tres agencias: 'BBB+' según Standard & Poor's, 'Baa1' según Moodys' y 'BBB+' según Fitch Ratings.

Sostenibilidad

También se recogen otros parámetros vinculados a la sostenibilidad, como contribuir a la mejora de la competitividad, la seguridad y autonomía energética y la sostenibilidad en los principales mercados en los que opera Iberdrola.

Además, se marca como objetivo conseguir que, en 2028, al menos el 85% de los proveedores principales del grupo -aquellos con un volumen de facturación con la compañía superior a un millón de euros- estén sujetos a estas políticas.

Ello representa mantener el mismo porcentaje del objetivo análogo del Bono Estratégico 2023-2025 aun cuando en el periodo 2026-2028 se transforma el perfil de Iberdrola hacia una empresa más regulada, con las redes eléctricas como gran vector de crecimiento.

Esto implica un diferente 'mix' de la cadena de suministro, así como unos plazos diversos en el proceso de aprovisionamiento. Se entenderá que este parámetro no está cumplido si al cierre del ejercicio 2028 el porcentaje es inferior al 80%.

Participación a distancia

Iberdrola también ha iniciado su campaña de participación a distancia para la junta general de accionistas con más de dos meses de antelación, "duplicando el plazo mínimo legal para facilitar la involucración de sus accionistas".

Así, desde este 20 de marzo, se abre un "amplio" número de canales para delegar y votar a distancia, que estarán disponibles hasta el 28 de mayo y podrán ser utilizados por todos los accionistas que tengan, al menos, una acción registrada a su nombre, ha señalado la energética en un comunicado.

La compañía, que someterá a la aprobación de sus accionistas los resultados del ejercicio 2025, ha asegurado que llega a la junta general de 2026 en una posición de "liderazgo indiscutible al ser la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por capitalización bursátil", habiendo alcanzado los 135.000 millones de euros.

En línea con su compromiso de remuneración al accionista, se propondrá a la junta la aprobación de un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma a los 0,253 euros por acción abonados el 2 de febrero como dividendo a cuenta. De esta manera, Iberdrola destinará 4.500 millones de euros a dividendos correspondientes al ejercicio 2025.

Además, Iberdrola propone distribuir un dividendo de involucración de un euro bruto por cada 200 acciones (0,005 euros por acción a todos sus accionistas), sujeto a que el quórum de constitución de la junta alcance el 70% del capital social, aplicando su política de involucración, "basada en la transparencia, la escucha activa y el diálogo constante".

La junta se celebrará con asistencia física y telemática, con "facilidades" para participar a distancia antes de la reunión a través de la página web corporativa, el teléfono del accionista, mensajería instantánea y voto por correo, reforzando el modelo de "junta abierta, accesible y sostenible que la compañía viene años desarrollando".

Como incentivos adicionales al dividendo de involucración, Iberdrola ofrece participar en un sorteo de 30 bicicletas eléctricas a los accionistas a través de la página web o del canal telefónico y entregará un obsequio conmemorativo a quienes acudan a recogerlo en los puntos de atención al accionista que se abrirán en fechas próximas a la junta.

Con motivo de la celebración de la junta, la empresa refuerza y amplía los medios existentes para la interlocución permanente con accionistas e inversores, que tienen a su disposición la Oficina del Accionista, la Oficina de Relación con Inversores y el Asistente Virtual del Accionista.

Además, realizará jornadas y encuentros presenciales en diversas ciudades de España donde los asistentes podrán conocer la estrategia de Iberdrola, así como sus perspectivas y principales retos de futuro.

Para asistir de forma telemática, los accionistas tendrán que registrarse en la página web entre las 8.00 y las 9.45 horas del día de la celebración de la junta, y quienes deseen hacerlo de forma presencial deberán reservar asiento en la Oficina del Accionista o en la web corporativa antes de las 9.45 horas del 29 de mayo.