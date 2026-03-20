Europa publica su informe final sobre el apagón: apunta a múltiples factores como causa de la inestabilidad de la red

De izda a dcha: Damian Cortinas, presidente del Consejo de ENTSO-E, Klaus Kaschnitz, representante de APG (Austria) y codirector del Panel de Expertos y la moderadora, Christelle Verstraeten, jefa de Políticas, Comunicación y Gestión de Partes Interesadas de ENTSO-E, en la presentación del informe sobre el apagón. Invertia

Las claves nuevo Generado con IA El informe definitivo de ENTSO-E identifica múltiples factores como causa del apagón del 28 de abril de 2025 en España y Portugal. Entre los factores destacan oscilaciones de la red, deficiencias en el control de tensión y potencia reactiva, y desconexiones en cascada de generadores. El informe recomienda fortalecer las prácticas operativas, mejorar la monitorización y aumentar la coordinación entre los actores del sistema eléctrico. Se subraya la necesidad de adaptar los marcos regulatorios y mantener la alineación entre sistemas locales y europeos para evitar futuros apagones.

El Panel Europeo de Expertos sobre el apagón del 28 de abril de 2025 en España continental y Portugal de ENTSO-E ha publicado su informe definitivo, en el que se identifican las causas del apagón y presenta recomendaciones para fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico interconectado europeo.

"El 20 de abril de 2095 tuvimos el mayor apagón que hemos tenido en Europa en los últimos 20 años", ha señalado Damian Cortinas, presidente del Consejo de ENTSO-E, en la presentación del informe. "Y es difícil apuntar a un culpable".

La investigación concluye que el apagón fue resultado de la interacción de múltiples factores, entre ellos oscilaciones, deficiencias en el control de tensión y potencia reactiva, diferencias en las prácticas de regulación de tensión, reducciones rápidas de la producción y desconexiones de generadores en España, y capacidades de estabilización desiguales.

"Quiero enfatizar que no hubo una sola causa raíz, sino una combinación de algunos factores clave y que en combinación llevaron al fallo del sistema", ha dicho por su parte Klaus Kaschnitz, director de operaciones de la austriaca APG y codirector del Panel de Expertos.

Estos factores provocaron aumentos rápidos de tensión y desconexiones en cascada de la generación, lo que resultó en el apagón en España continental y Portugal.

Con base en estas conclusiones, el Panel de Expertos presenta recomendaciones para abordar cada uno de los factores identificados en el informe, con el fin de ayudar a prevenir eventos similares en el futuro.

Estas medidas incluyen el fortalecimiento de las prácticas operativas, una mejor monitorización del comportamiento del sistema y una mayor coordinación e intercambio de datos entre los actores del sistema eléctrico.

Los resultados de la investigación también subrayan la necesidad de que los marcos regulatorios se adapten para dar soporte a la naturaleza cambiante del sistema eléctrico.

Para ENTSO-E, la red europea de operadores de sistemas de transporte de electricidad, es decir, la asociación que agrupa a los TSO de alta tensión de Europa para coordinar la operación del sistema eléctrico interconectado y apoyar la política energética de la UE, concluye que el apagón del 28 de abril de 2025 fue un evento sin precedentes.

"Este apagón pone de manifiesto cómo los acontecimientos a nivel local pueden tener repercusiones en todo el sistema", señala en su comunicado.

También subraya la importancia de mantener vínculos sólidos entre el comportamiento y la coordinación de los sistemas locales y europeos, garantizando al mismo tiempo que los mecanismos de mercado, los marcos regulatorios y las políticas energéticas se mantengan alineados con los límites físicos del sistema.

El informe ha sido elaborado por un Panel compuesto por 49 miembros, incluyendo representantes de Operadores de Sistemas de Transmisión (TSO), Centros de Coordinación Regional (RCC), ACER y Autoridades Reguladoras Nacionales (ARN), y estuvo presidido por expertos de dos TSO no afectados.