El Gobierno libera 11,5 millones barriles de crudo por la guerra en Irán, "pero no es una crisis energética como la de 2022"

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera para la Transición Ecológica, en rueda de prensa tras el consejo de ministros. EFE/Chema Moya

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha autorizado la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, equivalentes a 12,3 días de consumo nacional. La medida responde al compromiso de España para mitigar el impacto de la guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz al tránsito de buques petroleros. La liberación de petróleo se realizará en varias fases, utilizando primero las reservas de la industria y, posteriormente, las de la Corporación de Reservas Estratégicas (Cores). España contribuye así al acuerdo de la Agencia Internacional de la Energía, que prevé la puesta en el mercado de 400 millones de barriles en 90 días.

El Gobierno ha autorizado la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, equivalentes a 12,3 días de consumo nacional.

Con ello, se da cumplimiento al compromiso adquirido por España para moderar el impacto de la guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz al paso de buques petroleros.



Según ha explicado la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la liberación se producirá en distintas fases, porque esta guerra en Irán, "no va a crear una crisis energética como la de 2022, con la invasión rusa en Ucrania".

En la primera, inmediata, se usarán las reservas de la industria, ya que los operadores pueden trasladarlas al consumidor final rápidamente.



El resto se hará en una o varias fases, repartidas en varios días, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, y en ese momento podrán usarse tanto las reservas de la industria como las de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), que supervisará el procedimiento.

La liberación corresponde a la contribución de España al acuerdo alcanzado por los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) el pasado 11 de marzo para poner a disposición del mercado 400 millones de barriles durante 90 días, con el objetivo de moderar el impacto de la guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz al tránsito de buques petroleros.

Estas reservas están compuestas por grupos de productos de gasolinas auto y aviación, gasóleos de automoción, otros gasóleos, querosenos de aviación y otros querosenos, y fuelóleos, así como una parte con forma de crudo.

En concreto, de esa cantidad se destinará 2,2 millones de barriles en gasolinas, 9 millones en gasóleo y también queroseno para aviación, 297.000 para fuelóleos.

Las reservas de CORES, estratégicas, están repartidas por todo el territorio nacional, mientras que puede haber un porcentaje inferior al 2% de las reservas de la industria en países de nuestro entorno, como Francia, Italia y Portugal.