Bruselas rechaza reanudar las compras de energía rusa y avisa: "No volveremos a importar ni una molécula"

Aunque los precios energéticos siguen siendo altos, la UE ha mejorado su situación gracias a la diversificación de proveedores, aumento de renovables y reformas tras la crisis energética de 2022.

Jorgensen destaca la importancia de evitar la dependencia energética de Rusia para no financiar la guerra en Ucrania ni permitir el uso de la energía como arma política.

El comisario de Energía, Dan Jorgensen, reafirma que la UE no importará "ni una molécula" de energía rusa y seguirá eliminando progresivamente estos combustibles.

La Comisión Europea rechaza reanudar las compras de energía procedentes de Rusia, pese a propuestas recientes de reconsideración por parte de líderes europeos.

El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ha rechazado este lunes la posibilidad de reanudar las compras de energía procedentes de Rusia después de que el primer ministro belga, Bart De Wever, sugiriera este fin de semana que Europa podría replantearse sus relaciones energéticas con Moscú en caso de alcanzarse un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

"En la Unión Europea hemos decidido que no queremos importar energía rusa", ha afirmado el comisario a su llegada al Consejo de Energía celebrado en Bruselas, donde los ministros abordan el actual repunte de los precios energéticos y posibles respuestas comunitarias.

Preguntado por las recientes declaraciones del mandatario belga, Jorgensen ha defendido que la UE debe mantener la misma línea y seguir avanzando en la eliminación progresiva de los combustibles procedentes de Moscú.

En su opinión, es "extremadamente importante" que el bloque mantenga esta estrategia, ya que durante años Europa dependió en exceso del suministro energético ruso, lo que, según explica, permitió al Kremlin utilizar la energía como instrumento de presión política.

"Europa no puede contribuir indirectamente a financiar la brutal e ilegal guerra de Rusia. Durante demasiado tiempo hemos dependido de la energía rusa, lo que ha permitido a Putin chantajearnos con la energía y utilizarla como arma contra nosotros. Estamos decididos a mantener el rumbo en estas cuestiones", ha remarcado.

Altos precios

Por ello, ha defendido que el bloque comunitario debe evitar repetir los errores del pasado y mantener el rumbo en su política energética. "La señal es muy clara: en el futuro no importaremos ni una sola molécula de Rusia", ha subrayado.

Más allá del debate sobre Rusia, el comisario ha reconocido que la Unión sigue afectada por los altos precios de la energía en los mercados internacionales, aunque ha subrayado que la situación actual es distinta a la vivida durante la crisis energética de 2022.

"No tenemos un problema de seguridad de suministro, pero sí un problema de precios", ha explicado, al tiempo que ha destacado que la UE se encuentra ahora "en una situación mucho mejor" gracias a la diversificación de proveedores, el aumento de las energías renovables y las reformas adoptadas tras la crisis energética.