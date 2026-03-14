EEUU compra 100M de barriles de crudo a la 'flota rusa en la sombra': Putin ya vende un 24% más que antes del ataque a Irán

La relajación de sanciones y la escasez de suministro mundial benefician a Rusia, que recibe entre 110 y 160 millones de dólares extra diarios por sus ventas de petróleo.

El precio del crudo ruso ESPO ahora supera al Brent en Asia, y los compradores indios y chinos aprovechan las exenciones temporales de sanciones estadounidenses.

Las exportaciones de crudo ruso han aumentado un 24% tras el inicio de la guerra de Irán, generando ingresos adicionales para el Kremlin.

EEUU ha comprado 100 millones de barriles de petróleo ruso de la 'flota de la sombra', usando buques que evitan sanciones europeas.

El presidente estadounidense Donald Trump ha tensado aún más la cuerda por el suministro de crudo. La decisión de comprar 100 millones de barriles de petróleo ruso de la 'flota de la sombra', viejas embarcaciones de origen dudoso que evitan pagar las sanciones de Europa, ha vuelto a mover las piezas del puzle geopolítico.

Un movimiento que se produce después de que los ingresos del Kremlin hayan aumentado un 17% en dos semanas y las exportaciones desde los puertos del norte de Rusia un 24%, tras el comienzo de la guerra de Irán.

"La carga de crudo Blend ESPO ruso desde el puerto de Kozmino con precios de abril y principios de mayo se ha disparado a una prima frente al Brent en puertos chinos e indios", señala Ronald Smith, Emerging Markets Oil & Gas de Consulting Partners LLC.

"La escasez de suministros causada por la guerra con Irán y el relajamiento de las sanciones estadounidenses al petróleo ruso han impulsado la demanda de este producto hasta ahora 'maldito'".

El ESPO ruso se convierte, así, en un 'Brent premium' porque Asia está luchando por conseguir suministro. Con las exenciones de EE.UU., ahora los compradores indios, afectados por la reducción de la oferta en Oriente Próximo, pueden respirar aliviados.

A la exención de 30 días para los compradores indios le siguió una exención más amplia que permite a todos los compradores importar petróleo ruso cargado a partir del 12 de marzo durante un mes.

A Rusia le llega el tío Sam

Los cargamentos de crudo ruso se venden en China y llegarán a finales de abril o principios de mayo ya con primas de 2 a 3 dólares por barril respecto al Brent, lo que supone un cambio drástico con respecto a los descuentos de 7 a 10 dólares por barril de los cargamentos que se embarcaron en marzo y que se vendieron meses atrás.

Los informes indican que el presupuesto ruso está recibiendo ahora entre 110 y 160 millones de dólares adicionales diarios procedentes de las ventas de petróleo. Durante los primeros 12 días del conflicto en Oriente Próximo, esto se traduce en unos ingresos nominales estimados entre 1.300 y 1.900 millones de dólares, según FT.com

Petróleo crudo de los Urales (USD:barril) Trading Economics

Estos ingresos adicionales para todo el mes de marzo podrían oscilar entre 3.300 y 4.900 millones de dólares. Esta proyección se basa en un precio medio del petróleo de 70-80 dólares por barril, (ahora está entre 90 y 100 dólares) impulsado por una demanda inesperada de crudo ruso y un cambio de un modelo de descuento a un modelo de precios premium.

Es un recordatorio contundente de lo interconectados que están los mercados globales y de cómo los acontecimientos en una parte del mundo pueden beneficiar inesperadamente a otra, incluso frente a sanciones y conflictos generalizados.

"Putin casi derriba la economía rusa con su guerra en Ucrania, pero entonces, de repente, el Tío Sam ha venido a rescatarlo", ironiza Edvin Kornelius, director financiero en Ektos.

Aunque la guerra en Ucrania ejerció inicialmente una presión considerable sobre la economía rusa, la actual inestabilidad geopolítica en otra región ha cambiado las fuerzas en el tablero geopolítico y Rusia sale beneficiada.

Sin efecto en la cotización

Mientras que Trump ha abierto la puerta a que Rusia añada entre cinco y diez dólares por barril vendido, porque se cotiza más, el efecto en los mercados apenas se ha notado, porque el Brent ha cerrado en el mercado de Wall Street de Nueva York por encima de los 100 dólares, y eso empuja al alza también al crudo ruso.

"La decisión no resuelve el enorme déficit de suministro de aproximadamente 15 mbd. diarios en el mercado internacional", señala por su parte, en redes sociales David Wech, economista jefe de Vortexa, una plataforma tecnológica líder que proporciona análisis y datos en tiempo real sobre los flujos globales de energía y carga marítima.

"Para ser sincero, me pregunto si a los compradores indios o chinos les importan mucho las sanciones estadounidenses u otras y las exenciones relacionadas, dado el enorme déficit de suministro que hay ahora en Oriente Próximo".

Pero la autorización para usar incluso petroleros de la flota fantasma y la incorporación al mercado de crudo ruso puede "ampliar la competencia por los barriles rusos y, por tanto, aumentar los diferenciales spot (lo que también podría llevar a la reventa de volúmenes ya comprometidos), o reducir significativamente los costes logísticos para la parte rusa", añade el experto.

Suministro de la India

También se verá una rápida reducción de los volúmenes de petróleo ruso a la deriva en alta mar, como ocurría meses atrás, al no encontrar comprador. Ahora se puede liberar alrededor de 1,5 mbd durante 30 días, "llevando el petróleo en tránsito al mínimo logísticamente necesario".

"Prácticamente todos los volúmenes del Báltico y el Mar Negro están destinados a acabar en India, salvo los volúmenes más limitados pero potencialmente crecientes hacia Turquía. China, por su parte, estará limitada por lo que le llegue por la ruta ártica", se pregunta Wech.

Y si las exenciones se prolongaran, es probable que estos petroleros rusos 'no autorizados' y que ahora están activos en el comercio internacional, vuelvan a incorporarse a la flota principal, presionando a la baja, hasta cierto punto, las tarifas de transporte.

Finalmente, "como posibilidad atípica, me pregunto si la exención podría atraer nuevos compradores, en el caso más extremo incluso dentro de EE.UU., por ejemplo, en forma de importaciones de materias primas secundarias urgentemente demandadas" concluye el experto austríaco.