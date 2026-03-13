Iberdrola, grupos industriales y más de 100 empresas europeas piden a la UE proteger el mercado de emisiones de CO2

Las claves nuevo Generado con IA Iberdrola y más de 100 empresas europeas piden a la UE proteger el mercado de emisiones de CO2 y reforzar la competitividad europea. Las compañías defienden la preservación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE y del sistema de fijación de precios marginales. Advierten que desmantelar mecanismos de mercado efectivos socavaría la inversión, la seguridad de suministro y una energía asequible en Europa. Solicitan una redistribución eficiente de los ingresos del ETS y la creación rápida del Banco de Descarbonización Industrial para apoyar la transición energética.

Iberdrola, junto a otras siete grandes compañías eléctricas europeas, además de más de 100 empresas y grupos industriales, han reclamado a los líderes del Consejo y de la Comisión Europea proteger el mercado de emisiones de la Unión Europea y reforzar la competitividad de Europa.

En una misiva dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, la energética española, junto a Statkraft, Fortum, Vattenfall, EDP, Orsted, EDF y Engie, abogan por la protección del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (Emissions Trading System, ETS, por sus siglas en inglés).

Pero no solo, también la preservación del mercado interior de la electricidad y del sistema de fijación de precios marginales, así como la aceleración de la descarbonización.

Asimismo, advierten contra el desmantelamiento de mecanismos de mercado que funcionan adecuadamente y que sustentan la inversión, la seguridad de suministro y una energía asequible en toda Europa.

"Desmantelar mecanismos de mercado probados no resolverá las causas profundas del problema de competitividad de Europa. Simplemente trataría los síntomas mientras socava los cimientos de la futura prosperidad de Europa", añaden en su misiva.

Las energéticas firmantes subrayan que Europa se encuentra en una encrucijada crítica, ya que o acelera la transición energética y la innovación para cerrar la brecha de competitividad, o corre el riesgo de socavar décadas de avances en la transformación energética e industrial europea.

Asimismo, advierten de que los marcos regulatorios previsibles son esenciales para desbloquear las enormes inversiones necesarias para suministrar electricidad libre de fósiles, producida localmente y a gran escala.

"Europa actualmente sufre una dependencia de los combustibles fósiles, lo que expone a la sociedad a la volatilidad de los precios y la incertidumbre geopolítica".

"Invertir en electricidad asequible, libre de combustibles fósiles y de producción nacional es el único camino de Europa para superar esto y lograr una competitividad duradera", subrayan al respecto.

En la misiva, valoran, asimismo, que los ingresos del ETS representan una potente oportunidad para apoyar a la industria europea en su transición y electrificación sin ejercer una presión adicional sobre las finanzas públicas.

Así que llaman a los líderes de la UE a facilitar una redistribución eficiente de los ingresos del ETS y a establecer con rapidez el Banco de Descarbonización Industrial anunciado en el marco del 'Clean Industrial Deal'.

En este sentido, la presidenta y consejera delegada de Statkraft, Birgitte Ringstad Vartdal, defendió que debilitar el sistema ETS no resolverá los retos de competitividad de Europa, según informó el grupo energético noruego.

"Al contrario, puede generar una mayor incertidumbre y ralentizar las inversiones en el sector eléctrico que Europa necesita con urgencia. La UE ya ha decidido reducir sus emisiones en un 90% para 2040. El ETS de la UE ofrece una señal de precio clara y creíble que orienta la inversión a largo plazo en energías renovables, flexibilidad y electrificación. Es la columna vertebral de la estrategia europea de cero emisiones netas", añadió al respecto.