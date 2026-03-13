Los gasolineros se lamentan de la "inacción del Gobierno", mientras la demanda de carburantes se desploma

Las claves nuevo Generado con IA La CEEES denuncia la inacción del Gobierno ante la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo y el desplome de la demanda de carburantes. El Estado estaría recaudando 180 millones de euros extra por IVA debido al aumento del precio de los combustibles, mientras las gasolineras enfrentan graves dificultades. La patronal propone reducir el IVA al 10% y bajar el Impuesto Especial de Hidrocarburos para evitar una parálisis económica y salvar al sector. Desde el inicio del conflicto, el diésel ha subido un 26,5% y la gasolina un 14,17%, con el diésel superando en precio a la gasolina por primera vez desde 2022.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha lamentado "la inacción del Gobierno ante la crisis energética por el conflicto en Oriente Próximo, mientras la demanda de carburantes empieza a desplomarse".

En un comunicado, la gran patronal de los gasolineros ha considerado que el Estado está obteniendo una recaudación extra por IVA de siete céntimos por litro de combustible.

Es "la única beneficiaria de esta crisis", mientras la subida de precios ya "está destruyendo demanda y pone en jaque la viabilidad de las gasolineras".

En concreto, ha estimado que la Administración ha elevado sus ingresos por cada litro de combustible vendido desde los 25 céntimos de euros anteriores al conflicto hasta los 32 céntimos, con lo que "las arcas públicas recibirían una recaudación extraordinaria de 180 millones de euros solo por mayor ingreso de IVA de los combustibles".

De esta manera, ha considerado "inaceptable que la Administración haga caja a costa del sacrificio de los ciudadanos y de la viabilidad de sus empresas".

Por ello, ha insistido en sus dos propuestas de aplicación inmediata. Ambas "no requieren de complejos sistemas de bonificación que ya demostraron ser un caos en el pasado".

Una de ellas sería un IVA al 10% para los carburantes de automoción y la otra la reducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), compensada por un mayor ingreso en concepto de IVA.

Víctimas

Asimismo, CEEES ha desmentido "rotundamente" que las estaciones de servicio se estén beneficiando de esta situación y ha subrayado que el sector es "una de las principales víctimas de este rally alcista".

Además, ha alertado de que, por primera vez desde el inicio del conflicto, hay "señales claras de destrucción de demanda", ya que, en su opinión, el precio ha alcanzado un umbral que está obligando a los ciudadanos a limitar sus desplazamientos "al mínimo indispensable".

"Si no se bajan los impuestos de forma inmediata, nos enfrentamos a una parálisis económica. No solo es que el ciudadano no pueda pagar el combustible, es que las estaciones de servicio no van a poder sostener sus estructuras con volúmenes de venta en caída libre", ha añadido la patronal.

De esta manera, ha valorado positivamente las medidas que estaría preparando el Ejecutivo para aliviar el impacto que los combustibles tienen en colectivos como agricultores y transportistas, aunque ha recordado que "las pymes del sector de las estaciones de servicio son también víctimas de las consecuencias económicas de la guerra".

Precios de la gasolina

El precio promedio del litro de diésel se ha disparado un 26,5% en lo que va de mes de marzo, desde que el pasado 28 de febrero estalló el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha desatado una escalada en el precio del barril de crudo.

Y el precio de la gasolina se ha incrementado un 14,17% en el mismo periodo, según datos recopilados en la Península y Baleares de la herramienta lanzada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para monitorizar la evolución de los precios de los carburantes.

En concreto, el pasado 28 de febrero el precio medio del litro de gasóleo A en la Península Ibérica se situaba en los 1,45 euros y se ha ido incrementando día a día hasta tocar este viernes los 1,834 euros de promedio.

En el caso de la gasolina 95 su precio medio para un litro el 28 de febrero era de 1,496 euros, habiendo así escalado hasta este viernes hasta los 1,708 euros.

De esta manera, el diésel ha llevado a cabo un 'sorpasso' que no se veía desde la guerra de Ucrania en 2022 y, tradicionalmente más barato que la gasolina debido a su menor carga impositiva, ahora es más de un 7% más caro.

Este mayor repunte en el precio del gasoil frente a la gasolina se debe, principalmente, a la dependencia de Europa de las importaciones de diésel, ya que el Viejo Continente cuenta con un déficit de este combustible que, además, es surtido, en gran parte, por Oriente Próximo.

En 2025, los precios de la gasolina (1,504 euros/litro) y el gasóleo A (1,434 euro/litro) bajaron respecto a 2024. Sin embargo, desde el 28 de febrero, el guion ha cambiado bruscamente, debido a la guerra en Oriente Próximo y a que el precio del Brent está disparado.

La CNMC venía publicando información actualizada sobre precios de electricidad, gas o carburantes, aunque, en un momento de especial sensibilidad en los precios, y con el fin de reforzar la transparencia y facilitar a los consumidores un mejor acceso a la información sobre los precios y márgenes, se ha incrementado esa publicación a una frecuencia semanal, concretamente para carburantes.

Por operadores

Según los datos del comparador del regulador, que llevará a cabo una actualización de los mismos el miércoles de cada semana, por operadores -con más de una decena de estaciones de servicio-, la media más baja en la Península para el precio del litro de diésel en lo que va de mes de marzo es para Tamoil, con 1,558 euros; seguida de Ballenoil, la 'low cost' de Moeve, con 1,585 euros; y los independientes, con 1,629 euros.

Dentro de los grandes grupos, en el caso de Disa el precio medio del litro de gasóleo se sitúa en lo que va de marzo en los 1,666 euros; en Galp es de 1,668 euros; para las de BP, de 1,722 euros; para las de Repsol, de 1,73 euros; y para las de Moeve, de 1,736 euros.

En lo que respecta a la gasolina 95, Tamoil también ha ofrecido el mejor precio medio en lo que va de mes, con 1,522 euros el litro, seguido de Ballenoil, con 1,542 euros, y las independientes, con 1,576 euros.

De los grandes grupos, las de Galp han dado un precio medio en estos primeros 13 días de marzo de 1,611 euros por litro de gasolina; las de Disa, de 1,62 euros; las de Repsol, de 1,66 euros; las de BP, de 1,66 euros; y las de Moeve, de 1,664 euros.

Por provincias, en lo que va de marzo, el precio medio del diésel oscila desde los 1,631 euros, 1,647 euros o 1,655 euros que ha marcado en Lleida, Tarragona y Zaragoza, respectivamente, las tres más baratas, frente a los 1,704 euros y 1,752 euros de Ourense y Baleares, las dos más caras.

Para la gasolina 95, los menores precios medios en estos 13 días de marzo se han registrado en Valladolid, Lleida y Cádiz, con 1,590 euros, 1,593 euros y 1,604 euros, respectivamente. Los más caros se han dado nuevamente en Baleares, con 1,687 euros, y Ávila, con 1,651 euros.