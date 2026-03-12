Naturgy invierte 408 millones en mejorar sus redes eléctricas en 2025 y supera los 1.850 millones desde 2021

Las claves nuevo Generado con IA Naturgy, a través de UFD, invirtió 408 millones de euros en 2025 para digitalizar y mejorar más de 116.600 kilómetros de redes eléctricas en España. Desde 2021, las inversiones de UFD han superado los 1.850 millones de euros, enfocándose en calidad de servicio y fortalecimiento de la infraestructura. Las inversiones priorizaron la digitalización, innovación y tecnologías avanzadas como telemedida, telegestión, telecontrol y sensorización de redes. Parte de la inversión fue financiada por la UE y ha permitido reducir el tiempo de interrupción del servicio eléctrico un 11% respecto a hace cinco años.

Naturgy, a través de su distribuidora de electricidad UFD, invirtió 408 millones en 2025 en la digitalización y mejora de sus más de 116.600 kilómetros de redes eléctricas en España, lo que representa un incremento del 10% con respecto al promedio de inversión de los últimos cinco años.

Según informó la energética, desde 2021, las inversiones de UFD han superado los 1.850 millones de euros con el foco puesto en la mejora de la calidad de servicio a sus clientes y el fortalecimiento de la infraestructura.

En concreto, estas inversiones han estado orientadas principalmente a avanzar en digitalización, fomentar la innovación y la implementación de tecnologías avanzadas en telemedida y telegestión de los puntos de suministro, así como en el telecontrol y la sensorización de las redes.

Además, UFD está invirtiendo en ampliar la capacidad de su red para dar entrada a nueva demanda y continuar mejorando el suministro de sus 3,9 millones de clientes.

Una parte de las inversiones realizadas en digitalización han sido financiadas por la Unión Europea a través del Programa NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España.

Asimismo, Naturgy indicó que el esfuerzo realizado por la compañía ha permitido la mejora de la calidad del servicio medida a través del tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada (TIEPI), que es un 11% mejor que hace cinco años, hasta situarse en un tiempo de interrupción media del servicio de 31,9 minutos en 2025, frente al de 32,6 minutos de un año antes.

La directora de Redes Electricidad España de Naturgy, Mónica Puente, señaló que UFD volvió a situar sus inversiones en 2025 "en el nivel máximo que permite el regulador" y subrayó que la vocación de la compañía "es seguir haciéndolo en los próximos años para mejorar la resiliencia de su infraestructura, ampliar su capacidad y avanzar en digitalización".