Von der Leyen pide a los Gobiernos bajar los impuestos de la electricidad y abre la puerta a un tope al gas

El Ejecutivo comunitario presentará medidas para rebajar el precio de la energía antes de la cumbre europea del 19 y 20 de marzo.

Von der Leyen defiende mantener la estrategia de apostar por energías propias, como renovables y nuclear, frente a los combustibles fósiles rusos.

La presidenta de la Comisión Europea plantea la posibilidad de imponer un tope temporal al precio del gas, similar a la 'excepción ibérica'.

Ursula von der Leyen pide a los Gobiernos europeos reducir al mínimo los impuestos y tasas sobre la electricidad para abaratar la factura.

La guerra de Irán golpea ya los bolsillos de los europeos por el brusco encarecimiento de la energía, lo que demuestra que la UE sigue siendo "vulnerable" y "dependiente", según ha reconocido en la Eurocámara este miércoles la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Desde el estallido del conflicto, el gas se ha disparado un 50% y el petróleo un 27%. “Si lo expresamos en euros, diez días de guerra ya han supuesto para los contribuyentes europeos 3.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles. Ese es el precio de nuestra dependencia”, denuncia Von der Leyen.

¿Cuál debe ser la respuesta de Bruselas a esta nueva crisis energética? A largo plazo, la presidenta de la Comisión apuesta por mantener el rumbo y redoblar la apuesta por las fuentes de energía propias: no solo las renovables, sino también la nuclear.

"En la crisis actual, algunos argumentan que deberíamos abandonar nuestra estrategia a largo plazo e incluso volver a los combustibles fósiles rusos. Eso sería un error estratégico. Nos haría más dependientes, más vulnerables y más débiles", sostiene Von der Leyen.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión reclama también medidas inmediatas para abaratar la factura de la luz. A los Gobiernos europeos les pide que rebajen al mínimo los impuestos y las tasas sobre la electricidad, una competencia que depende exclusivamente de los Estados.

Von der Leyen ha recordado en la Eurocámara que el coste de la energía en sí apenas representa el 56% de la factura. Los cargos de red suponen otro 18%, los impuestos y tasas rondan el 15% y los costes del carbono se sitúan en torno al 11%.

La alemana sostiene que los Gobiernos tienen capacidad de maniobra para recortar los impuestos sobre la luz. "Por ejemplo: un Estado miembro aplica un 0% de impuestos a la electricidad para los consumidores, mientras que otros superan el 16%. Hay margen para actuar”.

A nivel de la UE, la presidenta de la Comisión Europea se había comprometido a revisar de nuevo el diseño del mercado eléctrico europeo, reformado ya en 2024. Lo hizo antes del estallido de la guerra en Irán, en la cumbre celebrada a mediados de febrero en el castillo belga de Alden Biesen.

Allí, Von der Leyen dijo que volvería a revaluar el sistema marginalista de fijación de precios. En este modelo, la última fuente que entra para cubrir la demanda -normalmente el gas- acaba fijando el precio de toda la electricidad. Cuando el gas se dispara, como ocurre ahora, también lo hace la factura de la luz.

Tras este nuevo examen, Bruselas ha decidido que no va a tocar el sistema marginalista, aunque se abre a ajustes puntuales como imponer un tope temporal al precio del gas, siguiendo el modelo de la denominada 'excepción ibérica'.

"En conjunto, el diseño actual del mercado ha funcionado. Y existe un apoyo general al sistema vigente", sostiene la presidenta de la Comisión.

"Pero es crucial que reduzcamos el impacto en los costes cuando el gas fija el precio de la electricidad. Estamos preparando distintas opciones: un mejor uso de los acuerdos (a largo plazo) de compra de energía y de los contratos por diferencia; ayudas públicas; y explorar la posibilidad de subvencionar o limitar el precio del gas", ha dicho Von der Leyen.

En contraste, la presidenta de la Comisión ha rechazado la petición de Italia de suspender temporalmente el mercado europeo de carbono con el fin de reducir la factura para la industria.

"Sin el sistema de comercio de emisiones, estaríamos consumiendo ahora 100 bcm más de gas, lo que nos haría de nuevo más vulnerables y más dependientes. Por tanto, necesitamos el sistema de comercio de emisiones, pero debemos modernizarlo", alega la alemana.

El Ejecutivo comunitario debe presentar su hoja de ruta para rebajar el precio de la energía a tiempo para la cumbre de primavera de jefes de Estado y de Gobierno de los 27, que se celebra los días 19 y 20 de marzo, donde se debatirán las medidas más urgentes.