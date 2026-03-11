Gobierno y CNMC acuerdan publicar semanalmente precios de los combustibles para vigilar el mercado en plena guerra
El objetivo de facilitar a los consumidores un mejor acceso a los precios y márgenes en un momento de especial sensibilidad
Más información: Los miembros de la AIE, entre ellos España, harán la mayor liberación de reservas de crudo de su historia por la guerra
Las claves
nuevo
Generado con IA
El Gobierno y la CNMC han acordado publicar semanalmente los precios de los combustibles para reforzar la transparencia y la vigilancia del mercado.
La medida responde a la volatilidad de precios provocada por la guerra en Irán, que impacta directamente en las gasolineras españolas.
Se incrementa el intercambio diario de datos entre la CNMC y los ministerios de Economía y Transición Ecológica, y se refuerza la coordinación con los operadores de los mercados eléctrico y gasista para detectar irregularidades.
La CNMC asegura que los mercados energéticos españoles mantienen liquidez y robustez suficientes para garantizar el suministro a los consumidores.
El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han acordado reforzar la supervisión, la transparencia y la coordinación institucional sobre los mercados energéticos.
Todo ello ante la fuerte volatilidad de los precios derivada de la guerra en Irán, que está trasladándose con rapidez a los precios en las gasolineras.
Así lo acordaron en una reunión celebrada este martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández.
Del mismo modo, se comprometieron a intensificar la labor de vigilancia del regulador para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados, reforzar la transparencia y velar por las buenas prácticas en la formación de precios.
Una de las principales medidas será el incremento de la frecuencia de publicación de información sobre carburantes, que pasará a ser semanal a partir de la próxima semana con el objetivo de facilitar a los consumidores un mejor acceso a los precios y márgenes en un momento de especial sensibilidad.
Volatilidad de los mercados
Además, se ha reforzado el intercambio diario de datos y análisis entre la CNMC y los ministerios de Economía y Transición Ecológica, así como la coordinación con los operadores de los mercados eléctrico (OMIE) y gasista (Mibgas) para monitorizar la situación y detectar posibles comportamientos irregulares o contrarios al buen funcionamiento de los mercados.
Según la CNMC, pese a la actual volatilidad, los mercados energéticos españoles presentan la liquidez y robustez necesarias para asegurar el suministro a los consumidores, al tiempo que el organismo continúa ejerciendo sus funciones de supervisión conforme a la Ley 3/2013, la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento europeo Remit.