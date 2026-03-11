La presidenta de la CNMC, Cani Fernández.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández. A. Pérez Meca / Europa Press

Gobierno y CNMC acuerdan publicar semanalmente precios de los combustibles para vigilar el mercado en plena guerra

El objetivo de facilitar a los consumidores un mejor acceso a los precios y márgenes en un momento de especial sensibilidad

Las claves
El Gobierno y la CNMC han acordado publicar semanalmente los precios de los combustibles para reforzar la transparencia y la vigilancia del mercado.

La medida responde a la volatilidad de precios provocada por la guerra en Irán, que impacta directamente en las gasolineras españolas.

Se incrementa el intercambio diario de datos entre la CNMC y los ministerios de Economía y Transición Ecológica, y se refuerza la coordinación con los operadores de los mercados eléctrico y gasista para detectar irregularidades.

La CNMC asegura que los mercados energéticos españoles mantienen liquidez y robustez suficientes para garantizar el suministro a los consumidores.

El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han acordado reforzar la supervisión, la transparencia y la coordinación institucional sobre los mercados energéticos.

Todo ello ante la fuerte volatilidad de los precios derivada de la guerra en Irán, que está trasladándose con rapidez a los precios en las gasolineras.

Así lo acordaron en una reunión celebrada este martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández.

Del mismo modo, se comprometieron a intensificar la labor de vigilancia del regulador para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados, reforzar la transparencia y velar por las buenas prácticas en la formación de precios.

Una de las principales medidas será el incremento de la frecuencia de publicación de información sobre carburantes, que pasará a ser semanal a partir de la próxima semana con el objetivo de facilitar a los consumidores un mejor acceso a los precios y márgenes en un momento de especial sensibilidad.

Volatilidad de los mercados

Además, se ha reforzado el intercambio diario de datos y análisis entre la CNMC y los ministerios de Economía y Transición Ecológica, así como la coordinación con los operadores de los mercados eléctrico (OMIE) y gasista (Mibgas) para monitorizar la situación y detectar posibles comportamientos irregulares o contrarios al buen funcionamiento de los mercados.

Según la CNMC, pese a la actual volatilidad, los mercados energéticos españoles presentan la liquidez y robustez necesarias para asegurar el suministro a los consumidores, al tiempo que el organismo continúa ejerciendo sus funciones de supervisión conforme a la Ley 3/2013, la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento europeo Remit.