La UE se plantea prorrogar la importación de gas ruso por la escalada de precios con la guerra en Oriente Próximo

Las tensiones en el Estrecho de Ormuz y problemas en la producción de GNL en Qatar agravan la incertidumbre sobre el suministro energético en Europa.

El embargo total al GNL ruso está previsto para 2027, pero la actual crisis podría abrir la puerta a exenciones temporales, beneficiando especialmente a países como Hungría y Eslovaquia.

Bruselas podría retrasar la entrada en vigor de sanciones al gas ruso si hay riesgo de suministro, aunque oficialmente descartan relajar la presión sobre Rusia.

La UE evalúa prorrogar la importación de gas ruso debido al aumento de precios causado por el conflicto en Oriente Próximo.

El conflicto en Oriente Próximo está generando incertidumbre y pánico en los mercados europeos de energía disparando los precios del gas y de la electricidad ante el miedo a un nuevo episodio de escasez de suministro como en 2022.

Por eso, "ahora en Bruselas se están revisando las sanciones al gas ruso que se aprobaron en diciembre pasado y que también se incluía en la propuesta del REPowerEU aprobada en marzo de 2022", explican fuentes del sector gasista europeo a EL ESPAÑOL-Invertia.

Y es que "en la propia regulación se incluye una excepción a la que se podría acoger la Unión Europea para retrasar la puesta en marcha de esas sanciones", añaden.

Según el texto, "si se da una situación de riesgo de suministro se puede paralizar la sanción por un periodo de tiempo".

Mientras tanto, el comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, ha dicho públicamente que descarta relajar las sanciones contra Rusia y ha insistido en mantener la "presión" sobre el Kremlin para no ayudarle a "llenar su cofre de guerra".

Unas declaraciones realizadas poco después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreciera a Europa retomar el suministro de hidrocarburos, pero previo a "algunas señales" de que el continente está "listo y dispuesto" a trabajar, y de que garantizarán la "sostenibilidad y estabilidad" en las relaciones comerciales.

Límite en 2028

Bruselas ha impuesto un embargo al suministro de GNL procedente de Rusia a partir de principios de 2027. Pero eso será el último paso de un proceso que se inicia este próximo 17 de marzo con el fin a nuevos contratos de gas con empresas rusas.

"Este 2026 es un año de transición, es decir, que tendremos el mismo volumen de entrada de gas que años pasados, e incluso más, porque está entrando más gas ruso de lo normal", señalan las fuentes consultadas por este diario.

"Los rusos siempre han jugado con apurar al máximo las normas del comercio con Europa, y ahora están haciendo lo mismo para que lleguen más barcos metaneros a nuestras costas, y hay un cierto relajamiento en los supervisores que están haciendo 'la vista gorda' y no siendo tan escrupulosos como en ocasiones anteriores".

Después, a partir del próximo 25 de abril, se prohibirán los contratos a corto plazo, es decir, que solo podrá entrar gas de contratos que se hayan firmado como muy tarde un año atrás.

Y a partir del 1 de enero de 2027 entrará en vigor una prohibición total de las importaciones de GNL ruso." A menos, claro está, que en el contexto de la crisis actual en Oriente Medio la UE exagere la situación".

"En teoría, podría haber casos en los que, en respuesta a la emergente crisis del gas, Europa decida otorgar exenciones temporales adicionales para los contratos spot rusos".

Eslovaquia y Hungría

Y eso se aplica especialmente a Eslovaquia y Hungría, "los dos países díscolos de la UE, especialmente este último declarado proruso por su presidente, Viktor Orbán".

"Por supuesto que ambos países pueden buscar otros proveedores de gas que no sea Rusia, de hecho ya están diversificando con contratos con Croacia o Grecia, pero Moscú les da un precio muy competitivo y las alternativas les generan mucha incertidumbre".

"Además, tienen subsidiadas las facturas energéticas de sus ciudadanos, y por tanto, si sube el gas, tienen que destinar más dinero para continuar dopando una de las armas electorales más efectivas, el precio de la luz", puntualizan.

Según el análisis de mercado de ACER, en 2024, el mercado europeo de GNL estuvo dominado por contratos de suministro a largo plazo, con alrededor de 31 bcm disponibles para contratos spot.

El dominio a largo plazo también se observa en el GNL ruso, con contratos principalmente relacionados con Yamal LNG, que en febrero envió todas sus exportaciones a Europa.

En el segundo trimestre de 2025, Rusia fue la segunda mayor fuente de GNL para la UE, con un 14% (4,9 bcm), aunque Estados Unidos ya se le ha adelantado.

Cartas de 'fuerza mayor'

Aproximadamente el 20% del GNL mundial fluye a través del Estrecho de Ormuz, y de ese porcentaje la mayoría se exporta de Qatar, el principal damnificado con el conflicto con Irán. De hecho, su energética estatal, QatarEnergy, ya ha enviado cartas a sus clientes declarando 'fuerza mayor' en los suministros después de suspender la producción en instalaciones de exportación clave.

También parte del crudo de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos se ha desviado a través de oleoductos, pero no existe la misma infraestructura para el gas. Dicho de otro modo, se requiere un barco para transportarlo a largas distancias.

Por eso, el verdadero riesgo, según la consultora internacional Rapidan Energy, radica en la dificultad de reiniciar la producción de GNL de Qatar en Ras Laffan una vez que se reanude el tráfico en el Estrecho. Dadas las complejidades del gas de refrigeración, que es fundamentalmente un proceso industrial, su reinicio tardará mucho más que la producción de petróleo.

Rapidan predice que las exportaciones de GNL de la región no se reanudarán hasta que haya una certeza absoluta de que es seguro para los buques transitar por el Estrecho.

"Todo depende de lo que ocurra en el Estrecho de Ormuz en los próximos días, si se consigue controlar la zona para evitar ataques", continúan las fuentes expertas a este diario.

"Además, si China consigue que transiten los metaneros con destino sus costas, entonces hay cierta contención en los precios, aunque la alternativa para el gigante asiático es que le resulte más rentable tirar de su carbón nacional, más barato y más seguro", concluyen.