Imaz (Repsol): "El precio del petróleo será mayor a medida que se extienda en el tiempo el conflicto en Oriente Próximo"

El conflicto en Oriente Próximo y los efectos en el precio de los mercados del petróleo y gas han coincidido con la presentación de los planes de Repsol en su Capital Market Day, y su consejero delegado, Josu Jon Imaz ha sido contundente.

"No tenemos ninguna exposición directa a Oriente Próximo, no tenemos activos en el área, solo algún negocio de exploración en Kurdistán (Irak), pero hace unos meses fue completamente desechado y estamos fuera del área en términos logísticos. Somos una compañía atlántica".

Pero el precio del petróleo ha llegado a superar los 100 dólares el barril en esta semana y ante las preguntas de los analistas sobre las previsiones de la energética española, Imaz ha señalado que "el precio del petróleo será mayor a medida que se extienda en el tiempo el conflicto en Oriente Próximo".

"Este es un negocio volátil, y volatilidad significa que tienes que administrar este contexto, primero en términos logísticos, garantizando el suministro imprescindible para España y Portugal, porque tenemos el petróleo crudo de camino a nuestras refinerías".

Imaz también ha afirmado que es "demasiado pronto" para saber cuál será el impacto del conflicto de Oriente Próximo en el mercado energético y que, por el momento, el impacto en el precio del gas es menor que el sufrido en 2022.

"Tenemos más incertidumbres que certidumbre, no sabemos cuál va a ser su duración".

Ha apuntado que el efecto de la guerra de Ucrania fue grande, pero que, por ahora, aunque "no tiene una bola de cristal" para saber qué va a ocurrir, el efecto en el precio petróleo y del gas, que impacta tanto en familias como industrias, está siendo "significativamente menor que el sufrido en 2022 en Europa".

Asimismo, ha señalado que sus inversiones tienen un horizonte a largo plazo, por lo que en 20 años "puede ocurrir de todo".

Precisamente, al arrancar su presentación ante los analistas Imaz ha precisado que, durante la semana pasada, tuvieron "dudas significativas" sobre si este martes era el día adecuado para celebrar su día del inversor.

Sin embargo, ha reconocido Imaz, después de considerarlo cuidadosamente, finalmente decidieron realizarlo impulsados por el convencimiento sobre "la solidez de Repsol y la base sólida sobre la que se asienta la compañía".

"En estos tiempos desafiantes y en constante cambio, creemos que es especialmente importante demostrar que Repsol sigue siendo resiliente", ha defendido.

Repsol ha comunicado este martes una actualización de sus proyecciones para el periodo 2026-2028, donde prevén unas inversiones de entre 8.500 y 10.000 millones, con un 55 % destinado a España y Portugal y un 34 % a Estados Unidos.

En estas proyecciones se dibuja un escenario base con el barril de petróleo Brent (el de referencia en Europa) en los 65 dólares, de media, para el periodo; y el gas Henry Hub en los 4 dólares por MMBtu (medida para el gas), con el margen de refino en los 6,5 dólares por barril.