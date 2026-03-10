El Gobierno asegura que la CNMC está supervisando las subidas de precios de las 12.000 gasolineras en España

La CNMC informará sobre sus acciones de vigilancia para asegurar que no haya prácticas irregulares en el contexto energético actual.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está supervisando las subidas de precios de las 12.000 gasolineras que existen en España en el contexto de las alzas del crudo provocadas por la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos (EEUU).

"El pasado viernes tuve la ocasión de remitir una carta a la presidenta de la CNMC donde le hacía una solicitud y es maximizar la supervisión del impacto de esa subida de precios en los mercados mayoristas o los mercados minoristas energéticos", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada este martes.

En este sentido, la titular del ramo ha explicado que la institución liderada por Cani Fernández ya realiza esta labor "siempre".

"La supervisión la hacen de manera constante y están supervisando las 12.000 gasolineras que existen en nuestro territorio, monitorizando si hay algún tipo de actuación que no cumpla con lo que es la normalidad en este contexto que desde luego es bastante complicado", ha declarado Aagesen.

Asimismo, ha enfatizado que "por supuesto" desde la CNMC "darán cuenta de cuál es su trabajo de supervisión y también supervisando los mercados eléctricos".

Así, la máxima representante de la cartera de Transición Energética ha afirmado que esto es "fundamental". "Esa es la labor de la CNMC y estoy convencida que como organismo independiente ellos también harán su valoración de qué es lo que está ocurriendo de manera constante", ha incidido.