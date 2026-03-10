Especial Energía por el conflicto en Oriente Próximo: "el efecto en la UE no será tan destructivo como la guerra rusa en Ucrania"

Videopodcast de Corriente Continua sobre el conflicto en Oriente Próximo. De izda a dcha: Victor Nebreda de AEVECAR, Luis Villar, consultor, Pedro Cantuel de Ignis y Oscar Barrero, socio responsable de Energía y Utilities en PwC. Javier Carbajal

Las claves nuevo Generado con IA El conflicto en Oriente Próximo ha convertido al Estrecho de Ormuz en un cuello de botella energético, afectando el comercio global de petróleo y gas. La incertidumbre sobre la duración de la guerra y posibles daños a infraestructuras energéticas genera volatilidad en los mercados y subidas de precios. A diferencia de la crisis del gas ruso, la UE y España están mejor preparadas, con mayor diversificación y un mayor peso de energías renovables. El alza de precios energéticos beneficia al sector fotovoltaico y al autoconsumo, mientras que la subida de la gasolina se traslada rápidamente al consumidor por la dinámica de compra diaria de las gasolineras.

En apenas unos días, los ataques y contraataques en Irán han pasado de ser un conflicto regional más a un auténtico terremoto energético. El Estrecho de Ormuz, la arteria por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo y un 20% del gas mundial, se ha convertido en un cuello de botella casi paralizado por la guerra y las amenazas a los petroleros.

"Hay tres elementos fundamentales que pueden explicar la situación a la que hemos llegado de gran incertidumbre", comienza Óscar Barrero, socio responsable de Energía y Utilities en PwC, en el VideoPodcast de CORRIENTE CONTINUA de El Español.

"Hay mucha volatilidad en los mercados, el Estrecho de Ormuz es el paso por el que una parte muy importante del comercio de gas natural y de petróleo circula y por lo tanto su cierre genera desequilibrio e incertidumbre".

"El segundo aspecto que lo estamos viendo también es si se van a afectar a infraestructuras de producción tanto de petróleo como de productos refinados o de gas natural, que ya hay algunas noticias al respecto, y eso es lo que nos va a generar es que una parte de la capacidad de producción queda fuera de mercado durante un tiempo indefinido".

Y "el tercer aspecto es la propia indefinición que hay en los mercados de cuánto va a durar el conflicto, pero probablemente va a tardar más de lo que a todos nos gustaría", añade.

Óscar Barrero, socio responsable de Energía y Utilities PwC. Javier Carbajal

"Sí es cierto que hay algo de pánico en los consumidores, pero no creo que lleguemos a los niveles de los 300 euros/MWh del precio del gas como ocurrió en 2022, y ese es el mensaje que hay que trasladar", ha señalado por su parte Pedro Cantuel, analista y experto en gestión de mercados de Ignis.

"La situación en Europa y su estructura del mercado de gas es muy diferente a la de hace cuatro años, Alemania por ejemplo no tenía regasificadoras y dependíamos hasta en un 40% del gas ruso, y ahora ya no es así".

Pedro Cantuel, experto energético y gestor de mercados de Ignis. Javier Carbajal

"El problema que tenemos es que el mercado de electricidad es el marginalista, es el gas, el GNL (gas natural licuado) y el precio que se alcance en el TTF, el índice holandés de referencia en Europa, marca el precio de la luz, y si sube el gas, se traslada a la factura de hogares e industrias en muchas horas del día".

Pero "España, por suerte, a diferencia de otros países, tenemos un buen mix renovable que no nos hace tan dependiente del gas como Italia o Alemania, por ejemplo".

Balón de oxígeno para la fotovoltaica

Y en río revuelto, ganancia de pescadores. Mientras que los precios del gas y el petróleo se disparan, se puede producir un revulsivo para el sector fotovoltaico español, ahogado por los precios cero o negativos de los últimos dos años.

"La fotovoltaica está en una situación muy crítica por la bajada de precios y esta crisis puede ser un balón de oxígeno mientras dure, porque si bien es verdad que las horas centrales del día seguramente seguirán marcando precios muy bajos, también habrá precios muy altos en las horas en los extremos de la campana de producción de la fotovoltaica y eso hace que el precio capturado dé un respiro", explica Luis Villar, consultor en Volta Smart Energy y Financial and Market Adviser.

Luis Villar, consultor en Volta Smart Energy y Financial and Market Adviser. Javier Carbajal

"Y otro de los sectores que también se puede ver beneficiado es el de autoconsumo, que ya se ve que está comenzando a despuntar".

La escalada del conflicto presiona al alza los precios energéticos en Europa (subidas del 50% en el mercado TTF de gas), lo que hace que la inversión en autoconsumo se perciba como una inversión más rentable y segura para reducir costes.

¿Por qué sube tan rápido la gasolina?

"La explicación la tiene el sistema de compra que tenemos las gasolineras del producto", aclara Víctor Nebreda, secretario general de Aevecar, Asociación Española de Vehículos al por mayor de Carburantes y Combustibles.

"Cuando se anuncia que sube el precio del barril, empuja al alza al mercado Platts, que es el precio internacional de producto petrolífero, tanto para el gasóleo como para la gasolina, y los contratos de la gasolineras están referenciados a ese índice".

Víctor Nebreda, secretario general de Aevecar, Asociación Española de Vehículos al por mayor de Carburantes y Combustibles. Javier Carbajal

"Y el problema radica en que las gasolineras no tienen un alto almacenaje y no pasan muchos días en que tienen que recargar y comprar en el mercado libre, la mayoría todos los días, así que tienen que comprar ya caro, lo que repercute directamente en los precios del consumidor final".