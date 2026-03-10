Bruselas pide a los Gobiernos reducir al mínimo el IVA y las tasas a la electricidad para abaratar la factura

El plan incluye impulsar comunidades energéticas para autoconsumo y promover modelos de financiación que permitan a los hogares acceder a tecnologías limpias y eficientes.

La Comisión Europea propone también recortar las tarifas de red y facilitar el cambio de proveedor en 24 horas para mejorar la competencia y el ahorro del consumidor.

Se estima que las facturas eléctricas podrían bajar unos 200 euros al año si se reducen estos impuestos, que representan el 25% del precio para hogares y el 15% para empresas.

Bruselas insta a los Gobiernos europeos a reducir al mínimo el IVA y otros impuestos sobre la electricidad para abaratar la factura de la luz.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha pedido este martes a los Gobiernos europeos que reduzcan al mínimo el IVA y otros impuestos sobre la electricidad para abaratar de inmediato la factura de la luz y amortiguar el impacto de la guerra de Irán.

"Nuestra recomendación a los Estados miembros es muy clara: si tienen margen para reducir los impuestos sobre la energía, especialmente sobre la electricidad, el potencial es enorme. De media, las facturas eléctricas en Europa podrían bajar unos 200 euros al año si se reducen estos impuestos", ha dicho el comisario de Energía, el socialista danés Dan Jorgensen.

Ahora mismo, los impuestos y tasas sobre la electricidad representan el 25% del precio para los hogares y el 15% para las empresas. Con arreglo a la normativa comunitaria, el IVA sobre la electricidad puede reducirse hasta un mínimo del 5%.

En todo caso, los Gobiernos deben garantizar que las rebajas de impuestos no provoquen un agujero en sus cuentas públicas. "Es importante que los Estados miembros que adopten estas medidas lo hagan de forma que no socaven la sostenibilidad fiscal, es decir, que sea de una manera selectiva y limitada en el tiempo", avisa el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis.

Incluso antes del estallido de la guerra de Irán, los precios minoristas de la electricidad que pagan los hogares de la UE estaban ya un 36% por encima del promedio de 2014-2020, mientras que los precios minoristas del gas son un 68% más altos .

Como referencia, la inflación acumulada durante este periodo fue del 26%, lo que significa que, una vez corregido su efecto, los precios de la luz han aumentado alrededor de un 10%.

En su nuevo plan de acción para abaratar la factura eléctrica, Bruselas plantea además recortar las tarifas de red que pagan los consumidores, responsables de entre una cuarta parte y un tercio del precio final.

Para ello, reclama a los reguladores nacionales que apliquen las directrices publicadas en 2025 y apuesta por impulsar las comunidades energéticas que producen electricidad para autoconsumo.

En tercer lugar, el Ejecutivo comunitario reclama "empoderar" a los consumidores para elegir la oferta más barata y cambiar de proveedor rápidamente. De lo que se trata es de mejorar la transparencia de las ofertas energéticas y permitir cambiar de proveedor en un máximo de 24 horas.

Finalmente, Bruselas pide a los Gobiernos que impulsen modelos de financiación innovadores para facilitar a los hogares la adquisición de tecnologías limpias y eficientes, tanto para calefacción -que concentra el 62,5% del consumo energético residencial- como para el calentamiento de agua (15,1%).