Solaria se apunta 3.700 millones en ingresos futuros al calor de los centros de datos

Solaria está en negociaciones avanzadas para un tercer acuerdo que añadiría 500 MW de suministro y 1.000 MW de energía bajo PPA.

Estos contratos permitirán a los clientes ahorrar hasta un 30% en su factura energética y ofrecen a Solaria visibilidad de caja a 40 años.

La compañía ha firmado acuerdos con Merlin para suministrar acceso a red, infraestructuras energéticas y PPAs de largo plazo, sumando cerca de 1 GW de capacidad.

Solaria ha asegurado 3.700 millones de euros en ingresos futuros gracias a contratos con centros de datos en España.

Tras haber sido candidata a salir del Ibex en 2024, Solaria ha encontrado en los centros de datos una nueva palanca de crecimiento. En el último año, su valor en bolsa se ha disparado alrededor de un 150% al calor de la materialización de sus primeros contratos en este negocio.

Ahora ha puesto las primeras cifras a esos acuerdos. La compañía de la familia Díaz‑Tejeiro calcula que ya tiene visibilidad sobre unos 700 millones de euros de ingresos futuros vinculados a servicios de infraestructura de data centers y 3.000 millones a la venta de energía a largo plazo (PPA).

Hace poco más de una semana, Solaria anunció su segundo acuerdo con Merlin para centros de datos: un contrato que combina 213 megavatios (MW) de acceso y conexión a la red e infraestructura para la instalación, junto a un PPA híbrido de 426 MW solares a 40 años y 600 MWh de baterías a 10 años.

Este nuevo pacto se suma al primero, firmado en noviembre de 2025 también con Merlin, que contempla 225 MW de acceso a red y un PPA de 445 MW a 40 años.

Además, Solaria se encuentra en "negociaciones avanzadas" con un tercer acuerdo con otro operador de primer nivel para añadir 500 MW adicionales de suministro de acceso a red e infraestructura, asociados a un PPA de 1.000 MW.

Modelo de contratos El modelo de estos contratos descansa en tres pilares. ● El suministro de acceso a la red de transporte: Solaria aporta los derechos de conexión, un activo escaso y cada vez más valioso en un sistema tensionado por la digitalización y la IA. ● El desarrollo de la infraestructura energética necesaria para garantizar el suministro, incluyendo soluciones híbridas que combinan fotovoltaica y almacenamiento en baterías (BESS). ● El suministro de energía bajo contratos de largo plazo específicamente diseñados para las necesidades de los data centers.

Con los dos contratos cerrados con Merlin y un tercer acuerdo en negociación avanzada, Solaria consolidará en torno a 1 GW de capacidad ligada a acceso y conexión a la red e infraestructuras específicas para data centers sólo en el mercado español.

Según la propia compañía, este paquete de proyectos le garantiza unos 700 millones de euros de ingresos entre 2026 y 2030, suficientes para cubrir alrededor del 80% de los objetivos de ingresos por servicios de infraestructura fijados en su último Capital Markets Day.

Una cifra que el CEO de Solaria, Arturo Díaz-Tejeiro, estimó ante sus inversores "conservadora". "Trimestralmente, nuestra intención es mejorar esta cifra", aseguró.

“El PPA es otra pata del negocio. Al final, estos clientes van a consumir una cantidad enorme de electricidad, necesitan una cantidad enorme de electricidad y, obviamente, Solaria es un proveedor de electricidad. Es la combinación perfecta”, explicó el consejero delegado del grupo.

Solaria ha cifrado en unos 3.000 millones de euros los ingresos ligados a PPAs específicos de energía para centros de datos en España a lo largo de 40 años, sobre una cartera cercana a 2 GW vinculada a los acuerdos ya firmados y a los contratos en negociación con este tipo de clientes. Hablamos de un potencial de 1.000 millones de flujo de caja libre.

Los acuerdos, según el CEO de Solaria, suponen “un precio muy competitivo", pues permitirá a sus clientes "ahorrar cerca del 30% de la factura total" y, al mismo tiempo, "nos da una ventaja muy relevante”.

“Son contratos estándar a 40 años con los centros de datos, que nos ofrecen una visibilidad enorme de caja a largo plazo”, apuntó.