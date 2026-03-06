El precio de la luz se multiplica por tres y ya está en 90 euros/MWh por la inestabilidad en Oriente Próximo

La CNMC revisará la metodología de peajes eléctricos este año para reflejar mejor los momentos de congestión de la red y facilitar la comprensión de la factura para los usuarios.

El precio medio de la luz está desbocado. En sólo tres días su precio se ha multiplicado por tres hasta alcanzar los 90,14 euros/MWh, un 59,51% más respecto a la jornada anterior, según datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Para este viernes se prevé que baje a los 63,24 euros/MWh, el coste en las horas solares está muy lejos de los precios cero o negativos que había en semanas anteriores, al no bajar de los 34 euros.

"Hay tres nucleares paradas, hay poca generación solar fotovoltaica y se está exportando mucha electricidad a Francia, aparte del pánico que hay" en los mercados energéticos con la crisis en Oriente Próximo, señala a EL ESPAÑOL-Invertia Javier Colón, CEO en la consultora Neuro Energía.

Y si no hay renovables y se paran unos 3 gigavatios (3 GW) de energía nuclear, hay que poner en marcha las centrales de ciclo combinado (gas natural) que se ven afectadas por la evolución de los precios de la materia prima que también están subiendo.

"Los precios, al menos en las horas centrales del día, los veremos bajar cuando la fotovoltaica vuelva a producir en máximos y baje la demanda con la llegada de la primavera y las temperaturas más cálidas", añade Colón.

Escalada del gas

Precisamente los ciclos entran en el mercado diario en unos días en el que el precio del gas sube mucho más que el precio del petróleo tras el conflicto en Irán, situándose ya en los 50 euros/MWh (hace solo una semana estaba cerca de los 30 euros), según el índice holandés TTF, el de referencia en Europa.

Esto se debe principalmente a la decisión de Qatar Energy de detener su producción de GNL (gas natural licuado) después de haber sufrido varios ataques de Irán en los últimos días.

Qatar es el segundo mayor productor mundial, solo por detrás de Estados Unidos, y representa casi el 20% de la oferta global y la decisión llega en un momento en el que los almacenes europeos de gas están en niveles relativamente bajos.

"La medida de Qatar es, sin duda, un intento de Doha de hacer comprender al mundo la magnitud del riesgo que supone el conflicto actual y de presionar a sus socios europeos y asiáticos para que obliguen a Donald Trump a poner fin al conflicto rápidamente", explica Nabil Milali, gestor de Multi Asset & Overlay de Rothschild AM.

"Por otro lado, los precios del petróleo también han subido de forma significativa, pero sin alcanzar niveles insostenibles.

El mercado no anticipa un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, y además sigue bien abastecido gracias al petróleo de esquisto estadounidense y a la producción de países fuera de la OPEP".

Factura de la luz

Sin embargo, es importante señalar que este no es el precio final de la luz, que además dependerá del tipo de contrato que cada cliente tenga con su comercializadora.

El precio de OMIE es solo el coste mayorista de la energía en una hora concreta, mientras que la factura de un consumidor incorpora muchos más conceptos regulados, márgenes comerciales e impuestos.

La factura suma: energía consumida (precio fijo o indexado al OMIE), peajes de transporte y distribución, cargos del sistema, margen de comercialización, impuestos especiales e IVA.

Ni siquiera el consumidor de la tarifa regulada (PVPC) está al albur de los precios diarios de electricidad, porque desde hace un año, la parte de energía se basa en OMIE, pero combinando en una cesta con precios del mercado de futuros, y el término de energía es solo una fracción del recibo total.

Cambios en los peajes

Y en medio de este desconcierto, Susana Carrillo, vocal de Energía Eléctrica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), señaló durante la IV Cumbre de Almacenamiento e Hidrógeno organizado por UNEF, que "este año habrá revisión de la metodología de peajes", para que envíe señales de precio más eficientes, reparta mejor los costes de red y sea más sencilla de entender en la factura.

Una de las reclamaciones del sector eléctrico es precisamente alinear mejor los periodos horarios de peajes (punta, llano y valle) con los momentos de congestión real de la red y no solo con patrones genéricos laborales/festivos, para que el usuario reduzca consumo justo cuando la red está más estresada.

Es decir, que cambie la idea de poner la lavadora durante la noche, como se decía hace años, aprovechando los bajos precios nocturnos, al mediodía, por el exceso de producción fotovoltaica.

"Tiene sentido que no se penalice por peajes punta por consumir cuando hay exceso de generación para que se equilibre la demanda", explica a este diario Francisco Valverde, experto en mercados eléctricos.