Moeve se suma a casi 90 empresas del sector para presionar por un pacto global de emisiones marítimas

Estados Unidos ha sido acusado de obstaculizar el pacto, mientras que países como Panamá, Liberia y Argentina buscan eliminar el impuesto al carbono de la propuesta original.

El sector naviero representa el 80% del comercio mundial y cerca del 3% de las emisiones responsables del cambio climático.

El grupo, que incluye puertos europeos y grandes empresas como Kuehne+Nagel y Everllence (Volkswagen), presiona por la adopción del Marco de Cero Emisiones Netas de la OMI.

Moeve se une a casi 90 empresas del sector marítimo y logístico para exigir un acuerdo global de reducción de emisiones en el transporte marítimo.

Moeve se suma a un grupo de casi 90 actores del sector marítimo y logístico internacional que llama a los gobiernos a impulsar un acuerdo global de reducción de emisiones del transporte marítimo, en medio de las tensiones por el intento de Estados Unidos de tumbarlo.

Los puertos de Amberes-Brujas, Alemania y Dinamarca, así como el proveedor logístico Kuehne+Nagel y el fabricante de motores y turbinas Everllence, propiedad de Volkswagen, se encuentran entre los que instan a los países a adoptar un marco de la ONU para "dar a la industria la certeza que necesita".

Este pacto se articularía a través del Marco de Cero Emisiones Netas de la Organización Marítima Internacional (OMI).

"Nuestra reciente decisión final de inversión en uno de los mayores proyectos de hidrógeno verde de Europa demuestra que la industria está preparada para ampliar el uso de combustibles limpios en el sector marítimo", ha asegurado Maarten Wetselaar, CEO de Moeve.

"Lo que necesitamos ahora es certidumbre regulatoria. La rápida adopción del Marco de Cero Emisiones Netas de la OMI en 2026 enviaría una clara señal a productores e inversores de que Europa está comprometida con una transición global en igualdad de condiciones, liberando los volúmenes de combustible limpio que el transporte marítimo necesita con urgencia", ha añadido.

La industria naviera genera alrededor del 80% del comercio mundial y contribuye con cerca del 3% de las emisiones responsables del cambio climático.

En este sentido, se acusa a Estados Unidos de utilizar “tácticas de matón” para frustrar el marco de emisiones netas cero, que incluiría un impuesto global al carbono sobre el transporte marítimo.

La presión estadounidense llevó a países africanos y a pequeñas islas del Pacífico y el Caribe a retirar su apoyo en las reuniones de octubre, mientras nuevas propuestas de Panamá, Liberia y Argentina intentan eliminar el impuesto al carbono del texto original. Panamá y Liberia, junto con las Islas Marshall, son los mayores estados de abanderamiento del mundo y controlan casi la mitad del tonelaje de buques mercantes.

En contraste, un grupo de siete países insulares del Pacífico ha advertido que “no hay tiempo para renegociar la arquitectura fundamental del Marco Net Zero”. Intentar “alterar sus componentes centrales”, señalaron, “provocará el colapso de toda la estructura”.

Según el plan acordado hace un año, la propuesta impondría un precio al carbono a los buques de más de 5.000 toneladas, generando hasta 15.000 millones de dólares anuales a partir de 2030. La OMI aseguró que continúa buscando consenso para “escuchar a todos y considerar los próximos pasos”.