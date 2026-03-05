La 'joint venture' de bp e Iberdrola roza el final de obras de la mayor planta de hidrógeno verde de España

Las claves nuevo Generado con IA La planta de hidrógeno verde de 25 MW de bp e Iberdrola en Castellón está en la fase final de construcción y será la mayor de este tipo en España. El proyecto ha completado el 90% del montaje, cuenta con todos los equipos instalados y ha involucrado a unas 25 empresas españolas. La planta producirá unas 2.800 toneladas anuales de hidrógeno verde, evitando alrededor de 23.000 toneladas de CO2 al año. Con una inversión superior a 70 millones de euros y apoyo de fondos NextGenerationEU, la planta busca reducir emisiones en la refinería y avanzar en la descarbonización industrial.

La empresa conjunta de bp e Iberdrola, Castellón Green Hydrogen S.L., ha alcanzado la fase final de construcción de su planta de hidrógeno verde de 25 MW en la refinería de bp en Castellón, que será la mayor instalación de este tipo en operación en España, ha informado la 'joint venture'.

El proyecto ha completado el 90% de la ejecución de la fase de montaje y ya cuenta con el 100% de los equipos en el terreno, incluido el sistema electrolizador suministrado por Plug Power, con la participación de alrededor de 25 empresas españolas en los trabajos.

Está previsto que el periodo de pruebas para supervisar el funcionamiento y el rendimiento de los equipos comience en mayo de 2026.

La compañía subraya que este hito "refuerza el liderazgo" de bp e Iberdrola en el hidrógeno verde en España, un vector energético llamado a desempeñar un papel relevante en la descarbonización de la industria.

Carolina Mesa, vicepresidenta de Hidrógeno para Europa y MENA de bp, destacó que los avances constituyen "una gran noticia para el sector energético español", al tratarse de un proyecto "clave" de descarbonización industrial que consolida a la refinería de Castellón como referente en el país.

Por su parte, Julio Castro, consejero delegado de Iberdrola Energía Sostenible España, subrayó que la iniciativa es "un ejemplo real de la electrificación de la industria" que permitirá reducir emisiones de CO2 y reforzar la seguridad de suministro, al alimentarse con 200 GWh anuales de energía renovable procedente de parques eólicos y fotovoltaicos de la compañía en España.

El proyecto, con una inversión superior a 70 millones de euros, se desarrolla a partes iguales por bp e Iberdrola España a través de la sociedad Castellón Green Hydrogen S.L.

El electrolizador de 25 MW se nutrirá de electricidad renovable mediante un acuerdo de compra de energía (PPA) con Iberdrola y producirá unas 2.800 toneladas anuales de hidrógeno verde, que sustituirán parcialmente al hidrógeno gris utilizado actualmente en la refinería y evitarán alrededor de 23.000 toneladas de CO2 al año, equivalentes a las emisiones de unos 5.000 coches.

La iniciativa, en la que también participa el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), ha recibido 15 millones de euros de los programas de apoyo a la Cadena de Valor Innovadora y Conocimiento en Hidrógeno Renovable del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados con fondos NextGenerationEU.

bp e Iberdrola continúan analizando nuevas oportunidades para ampliar la producción de hidrógeno verde en la refinería de Castellón en futuras fases.