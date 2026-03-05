El conflicto en Oriente Próximo ya se nota en las gasolineras con subidas de hasta 3 céntimos por litro adicionales en solo dos días

Expertos y gasolineras advierten que, si la situación empeora, los precios podrían alcanzar los 2 euros por litro como ocurrió en 2022 tras la guerra de Ucrania.

El precio del diésel europeo ha aumentado un 27% en dos días, y los futuros superan los 1.000 dólares por tonelada debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz.

La gasolina 95 alcanza los 1,55 euros por litro y el diésel los 1,457 euros, con previsiones de incrementos adicionales en los próximos días.

La subida del precio de la gasolina y el diésel en España se ha acelerado hasta 2-3 céntimos por litro en solo dos días, debido al conflicto en Oriente Próximo.

En la última semana la gasolina se ha encarecido de forma clara en las estaciones de servicio españolas, con subidas en torno a 2 y 3 céntimos por litro en la 95 y repuntes similares o algo mayores en el diésel, según los últimos informes de las estaciones de servicio.

La gasolina 95 sube a 1,55 euros el litro y el diésel a 1,457 euros como consecuencia de la crisis que se está viviendo en Oriente Próximo, según publica el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Y las gasolineras alertan de que seguirá subiendo el combustible en los próximos días: "El incremento podría ser abrupto y notarse de forma casi inmediata en los paneles de precios. Veremos colas como años atrás".

En el escenario más pesimista la gasolina puede llegar a costar 2 euros el litro, un dato que España ya ha visto en junio de 2022, tras la guerra en Ucrania, causando un repunte en los productos de primera necesidad, según señala a Europa Press el profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, José Manuel Corrales.

Hasta el momento, el precio de los carburantes ha proseguido esta semana con la tendencia alcista en que entró a mediados de enero y ha encadenado su séptima semana de subidas, con un encarecimiento de hasta el 1,26%.

"Se estima que los combustibles podrían subir otros diez céntimos por litro el viernes, 6 de marzo", señalan fuentes del sector consultadas por este diario.

Una valoración que coincide con las previsiones de Manel Montero, director general de Grupo Moure: “Si la tendencia se consolida, podríamos ver incrementos de entre 8 y 12 céntimos por litro tanto en gasolina como en gasóleo en las estaciones de servicio españolas”.

“El repunte del Brent por encima de los 83 dólares refleja el nerviosismo de los mercados ante un posible bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz. Estamos ante un factor geopolítico de alto impacto que presiona al alza el precio del crudo y, en consecuencia, el de los carburantes”, ha añadido.

Y mientras la gasolina podría contenerse si el conflicto en Oriente Próximo se alarga, "el problema es el diésel que está cotizando a niveles nunca vistos desde 2022, y es el principal combustible que mueve el mundo", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Nacho Rabadán, director general en CEEES (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio).

Mercados internacionales

Los precios del diésel europeo han aumentado un 27% en solo dos días desde el estallido del conflicto en Oriente Medio, y el coste total se filtrará a los consumidores a medida que los operadores de transporte, importadores y comercios absorban el impacto a su vez.

Los futuros del diésel europeo cerraron a más de 1.000 dólares por tonelada el miércoles por la noche, un aumento del 34% en 48 horas, mientras que la Agencia Internacional de la Energía ha informado de que el tráfico a través del Estrecho de Ormuz está prácticamente paralizado, duplicando las tarifas de flete de los buques cisterna en la región en tres días.

Dependiendo de la duración de la guerra, el dolor de los precios más altos podría aumentar en las próximas semanas y podría sentirse más fuertemente en áreas que dependen de las importaciones.

Los precios del diésel se han disparado un 27% en Europa desde el viernes, con un aumento de unos 62 céntimos el litro, añadió. “Han subido considerablemente debido a la escasez de suministro de diésel en Europa”.