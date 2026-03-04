El informe europeo definitivo sobre el apagón ya tiene fecha: se presentará públicamente el próximo 20 de marzo

Las claves nuevo Generado con IA El informe definitivo sobre el apagón de abril en España y Portugal se presentará públicamente el 20 de marzo. El documento expondrá las causas raíz del apagón, evaluará posibles incumplimientos regulatorios y ofrecerá recomendaciones para evitar incidentes similares. El informe analizará el papel de las renovables, el almacenamiento y la generación distribuida en la propagación o control del apagón. Se espera que el informe influya en el debate sobre la seguridad de suministro y la integración de renovables, así como en la asignación de responsabilidades y costes derivados del apagón.

El Panel de Expertos de ENTSO-e, Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, creado para investigar el apagón del 28 de abril en España y Portugal, ya ha anunciado la fecha de publicación del informe definitivo sobre lo ocurrido: será el próximo 20 de marzo.

Presentará las principales conclusiones de su investigación, incluyendo las causas del apagón y recomendaciones para prevenir incidentes similares en el futuro.

Del informe definitivo se puede esperar tres cosas clave: un diagnóstico de causas raíz, una evaluación regulatoria de incumplimientos y un paquete de recomendaciones que, de facto, será la hoja de ruta técnica y regulatoria para REE, REN, CNMC, ERSE y ACER en los próximos años.

Aunque ya se publicó un factual en octubre de 2025, entonces se limitó a describir condiciones del sistema, secuencia temporal y proceso de reposición, sin entrar en porqués ni responsabilidades.

El informe definitivo, que cumple las expectativas de conocerse en este primer trimestre de 2026, añadirá análisis de causas raíz, valoración de la actuación de operadores y reguladores, y recomendaciones concretas para prevenir incidentes similares.

También es previsible que se pronuncie sobre el papel de renovables, almacenamiento, demanda y generación distribuida en la propagación o contención del apagón.

Y posiblemente con implicaciones directas para futuros requisitos de capacidad de aporte a servicios de ajuste y estabilidad.

El informe es muy esperado porque es probable que el texto se convierta en referencia en el debate político sobre seguridad de suministro, ritmo de integración renovable y planificación de redes en la Península.

Asimismo, lo más seguro es que abra de nuevo la controversia sobre quién debe asumir las sanciones y los costes de los damnificados, que alcanza una suma multimillonaria.