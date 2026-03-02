Qatar suspende la producción de gas y ningún metanero ha transitado por el Estrecho de Ormuz desde el sábado

La situación incrementa la competencia global por cargamentos de gas y eleva la preocupación por la seguridad energética y los precios internacionales.

Ningún buque metanero ha cruzado el Estrecho de Ormuz desde el sábado, afectando alrededor del 20% del suministro mundial de GNL.

Los precios del gas en Europa se dispararon más de un 50%, registrando el mayor aumento en casi cuatro años debido a la paralización.

QatarEnergy suspendió la producción en la mayor planta exportadora de gas natural licuado del mundo tras un ataque con drones iraníes.

QatarEnergy cerró la producción de gas natural licuado en la mayor planta exportadora del mundo en su país de origen tras ser blanco de un ataque con drones iraníes, lo que disparó los precios del gas en Europa más de un 50% y sacudió los mercados energéticos globales.

La paralización sin precedentes marca una escalada dramática en un conflicto que ahora amenaza la seguridad energética a nivel mundial.

La planta de Ras Laffan, operada por QatarEnergy, suministra cerca de una quinta parte del GNL (gas natural licuado) mundial. La situación podría representar el mayor golpe a los mercados de gas desde que la invasión rusa de Ucrania, hace cuatro años, trastocó el comercio energético global.

"Esta decisión ha agravado significativamente la crisis. Como resultado, los precios del gas en Europa han subido un 48% desde el viernes, según el índice de referencia ICIS TTF para el mes próximo", explica a EL ESPAÑOL-Invertia la consultora ICIS (Independent Commodity Intelligence Services).

El lunes por la mañana, la evaluación ICIS TTF Early Day para abril de 2026 se situó en 13,94 dólares/MMBtu, un 26% más que el cierre anterior, antes de subir un 20% adicional en un mercado volátil tras la confirmación de la suspensión de la producción. Los futuros del gas de referencia en Europa registraron el mayor aumento en casi cuatro años

Mientras tanto, ningún buque metanero ha transitado el Estrecho de Ormuz desde el sábado, según ICIS, lo que ha cortado prácticamente alrededor del 20 % del suministro mundial de GNL. Aunque no hay un bloqueo formal, los petroleros permanecen fondeados debido a los mayores riesgos de seguridad y seguros, lo que intensifica la preocupación por el suministro.

Los mercados petroleros también han reaccionado, con el crudo Brent subiendo más del 10%. Sin embargo, los precios aún no reflejan un shock estructural total de la oferta, dado el buen abastecimiento previo del mercado petrolero mundial.

Europa importa una proporción relativamente pequeña de su GNL directamente de Qatar, pero la dependencia de Asia es mucho mayor. Es probable que esto aumente la competencia por cargamentos flexibles de GNL e impulse el alza de los precios globales, dice ICIS.

Los niveles de almacenamiento europeos, del 30% a principios de febrero, aumentan la vulnerabilidad antes de la temporada de recarga de verano.

Si la interrupción persiste en el segundo trimestre, es posible que los precios del gas y, potencialmente, del petróleo sigan subiendo, sobre todo si las interrupciones del transporte marítimo y las restricciones de los seguros siguen limitando los flujos.