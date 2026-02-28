Acciona Energía debe reducir deuda: seguirá rotando activos eólicos mientras decide su exclusión de bolsa o su venta

La compañía ha recortado en un 93% el dividendo para proteger su rating y priorizar el desapalancamiento, pese al aumento del beneficio neto.

La rentabilidad de Acciona Energía fue alta en 2025 gracias a las plusvalías por venta de activos, aunque sin ellas el Ebitda habría caído un 16%.

El Grupo Acciona estudia varias opciones estratégicas para el futuro de su filial energética, incluyendo su exclusión de bolsa, venta, fusión o la búsqueda de un nuevo socio.

Acciona Energía mantiene la rotación y venta de activos eólicos y fotovoltaicos para reducir su deuda, con desinversiones por unos 3.200 millones entre 2024 y 2025.

El futuro de Acciona Energía sigue siendo incierto un año después en el que su matriz, el Grupo Acciona, no termina de decidir si sacarla de bolsa, fusionarse con la matriz, encontrar un socio, continuar como ahora o un 'spin-off' que excluya el negocio de energía de la matriz.

Justo son las opciones que ya propuso su presidente y CEO, José Manuel Entrecanales, a finales de febrero de 2025, y que ha vuelto a ponerlas sobre la mesa con la presentación de resultados. "La situación de la cotización se encuentra en el mismo estado que hace un año", ha dicho.

"El problema de Acciona Energía es de apalancamiento y están vendiendo activos buenos porque tienen que reducir deuda", explican fuentes del sector de la consultoría a EL ESPAÑOL-Invertia.

En 2025, la compañía ha vendido principalmente activos renovables (parques eólicos y fotovoltaicos) dentro de su plan de rotación de activos, por unos 1.065 millones de euros en operaciones cerradas ese año, más otras dos ventas acordadas por unos 900 millones cuyo cierre está previsto para el primer semestre de 2026.

El importe acumulado del plan 2024‑2025 ha sido de cerca de 3.200 millones en desinversiones, consolidando la rotación de activos como parte estructural del modelo de negocio.

Experiencia con KKR

Las quinielas sobre el futuro de la compañía ahora ya están en manos de un banco, cuyo nombre se desconoce, que realizará un análisis de las distintas alternativas.

"Si eligen vender una parte de la compañía a un minoritario, por ejemplo, un gran fondo interesado en renovables en España como la emiratí Masdar, podría repetirse lo que ocurrió en su momento con Acciona, cuando entró ya en el accionariado KKR y no se llevaron muy bien", añaden las mismas fuentes.

Acciona y KKR. En 2014 Acciona vendió un 33% de Acciona Energía Internacional a KKR por unos 417 millones, operación valorada en unos 2.563 millones para el conjunto de la filial. Acciona se quedaba como socio industrial y gestor durante 20 años, mientras KKR entraba como socio financiero buscando dividendo recurrente y una salida clara vía mercado bursátil. Sin embargo la alianza no terminó cumpliendo el plan industrial y financiero con el que nació, y eso fue enfriando el encaje estratégico del socio financiero. La salida a bolsa de la sociedad de renovables en Estados Unidos se dejó en suspenso en 2015, en un contexto de mercado menos favorable para las yieldcos. Sin IPO, KKR se queda “atrapado” en un vehículo donde la vía de desinversión rápida y la rotación de capital no era la inicialmente prevista, mientras Acciona reorienta su estrategia renovable y usa la filial internacional para capear la crisis regulatoria. En 2020 Acciona y AXA compran el 33% de KKR por unos 445 millones, valorando la compañía eólica en 1.337 millones, muy por debajo de la valoración implícita de 2014 (2.563 millones).

Alta rentabilidad

Ciertamente, Acciona Energía ha tenido una alta rentabilidad, pero por las rotaciones de activos: el Ebitda creció un 38% hasta unos 1.547 millones de euros y el beneficio neto atribuible se situó en torno a 655 millones (+83%), pero sin las plusvalías de venta de activos su Ebitda habría caído alrededor de un 16%.

"No es que el negocio de Acciona Energía sea malo, lo que le penaliza es concentrarse en el mercado español, y como su cartera es principalmente eólica, ocambia la mentalidad de la sociedad respecto a los nuevos parques y mejora la regulación, o el problema se convertirá en estructural", concluyen las mismas fuentes.

La capacidad instalada de Acciona Energía se situó en 14.604 MW, un 4,9% menos que un año antes, descenso explicado en buena parte por la venta de activos renovables pese a que se añadieron 532 MW nuevos en India, España, Australia, Canadá y República Dominicana.

La compañía ha decidido reducir de forma importante el dividendo para proteger el rating y el perfil financiero, pese al fuerte aumento del beneficio neto.

Ha anunciado un recorte del 93% en su dividendo, aunque el impacto se limita principalmente a la propia matriz, al ser esta la propietaria de un 91,1% de la filial.

Entrecanales ha explicado que este recorte se debe a la política de "austeridad" de la compañía para mantener el rating dentro del grado de inversión, aunque ha añadido que no se trata de una medida estructural, sino temporal.

El recorte del dividendo implica que, aunque la rentabilidad económica del ejercicio es elevada en términos de beneficio, la rentabilidad directa al accionista vía pago en efectivo se modera para priorizar el desapalancamiento y la solidez de balance.