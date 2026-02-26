La CNMC vuelve a chocar con las eléctricas por no usar los 241 millones en ayudas a las redes y pide penalizaciones

Iberdrola y Endesa han anunciado que impugnarán el nuevo marco regulatorio o recortarán sus inversiones debido a la baja tasa de retribución establecida por la CNMC.

Nuevo roce entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las distribuidoras eléctricas.

El organismo ha denunciado que las compañías apenas estén recurriendo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) destinados a financiar inversiones en redes de distribución, dejando sin ejecutar más de 241 millones de euros.

Según los cálculos provisionales recogidos en su análisis de la inversión de la distribución eléctrica 2025-2027, el año pasado había disponibles 242,6 millones de euros del PRTR para el sector.

Sin embargo, las distribuidoras sólo han comunicado inversiones elegibles por 2,68 millones, lo que implica que el fondo europeo únicamente cubrirá 1,34 millones de euros. O lo que es lo mismo, más del 99% del presupuesto queda sin uso.

El regulador llama la atención en su análisis sobre la escasez de solicitudes y apunta que esta tendencia podría repetirse, advirtiendo que el volumen no ejecutado incluso podría aumentar.

Así, la CNMC propone además mecanismos de penalización en la retribución de las distribuidoras por los proyectos que, pese a ser elegibles, no soliciten ayudas PRTR.

Entre las opciones sobre la mesa, propone reducir el volumen máximo de inversión reconocido a las eléctricas en una cuantía equivalente -o incluso el doble- de la inversión que hayan dejado de presentar. La medida seguiría un esquema parecido al del proyecto de Real Decreto sobre planes de inversión de las redes eléctricas.

En cualquier caso, la CNMC recuerda que la financiación europea cubrirá hasta el 50% de las inversiones reales puestas en servicio, mientras que el resto se sufragará con cargo a los peajes del sistema eléctrico.

Además, las ayudas por empresa no podrán superar los límites establecidos en la normativa vigente para el ejercicio.

El último año ha estado marcado por fuertes tensiones entre el organismo que preside Cani Fernández y las distribuidoras eléctricas por la forma en la que se retribuirán las inversiones en redes eléctricas en los próximos años.

La CNMC ha diseñado una nueva metodología y una tasa de retribución financiera del 6,58% para distribución, algo que las compañías han considerado insuficiente y desincentivador frente a las necesidades de red para la transición energética.

Iberdrola y Endesa, que han llevado la voz cantante en esta batalla regulatoria, ya han avanzado que impugnarán el nuevo marco o que recortarán sus inversiones.