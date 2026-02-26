Las centrales hidroeléctricas de Iberdrola, al 95%: acumulan 10.000 GWh de energía para disponer a lo largo del año

En 2025, la hidroeléctrica representó el 33,31% de la producción eléctrica de Iberdrola en España, superando ligeramente a la nuclear y consolidándose como pilar renovable del grupo.

La energía hidroeléctrica ha cubierto entre el 12% y el 13% del mix de generación eléctrica peninsular en lo que va de 2026, contribuyendo a precios mayoristas muy bajos.

Las principales cuencas hidrográficas operadas por Iberdrola, como Duero, Tajo, Miño-Sil y Ebro, se encuentran muy por encima de la media de reservas de los últimos 10 años gracias a las intensas lluvias invernales.

Iberdrola ha alcanzado un nivel de llenado del 95% en sus más de 120 centrales hidroeléctricas y minihidráulicas en España, acumulando más de 10.000 GWh de energía almacenada.

Iberdrola declara contar con “más de 120 centrales hidroeléctricas y minihidráulicas” en operación en España, que suman más de 11.000 MW hidráulicos instalados.

Y en lo que va de año, presume de haber alcanzado un récord de llenado del 95%, básicamente, por un “tren” de borrascas muy intenso y persistente desde principios de año, que ha dejado mucha más lluvia de lo normal.

"Tenemos más de 9.000 GWh de energía almacenada a día de hoy que se utilizará en su momento", ha dicho Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo del Grupo Iberdrola, durante la presentación de resultados de la compañía.

"Tenemos los bombeos llenos, una tecnología que nos permite suministrar energía a lo largo del año de más de 10.000 GWh", ha añadido, lo que implica que, en sus cuencas principales (Duero, Tajo, Miño‑Sil, Ebro), sus embalses están claramente por encima de las medias de la última década.

El total de potencia hidráulica instalada en España ronda los 17.100 MW (sin contar bombeo), por lo que Iberdrola concentra alrededor de dos tercios de la potencia hidroeléctrica nacional.

Por cuencas hidrográficas

La cuenca del Duero está entre las cuencas con mayor incremento de reservas este invierno, con subidas semanales superiores a 5 puntos y niveles muy por encima de la media de los últimos 10 años, según Embalses.net.

En esta cuenca Iberdrola concentra más de 3.300 MW hidroeléctricos (Aldeadávila, Saucelle, Villalcampo, Castro, etc.), de modo que las centrales concentran entre el 80% y el 90% de los máximos niveles de llenado dada la situación global del Duero.

La cuenca del Tajo se sitúa en torno al 80% o por encima, también con fuertes subidas semanales; Iberdrola tiene en esta cuenca unos 2.000 MW (Alcántara/José María de Oriol, Cedillo, Valdecañas, Torrejón, Azután…), que se benefician directamente del llenado.

En el Miño‑Sil, donde Iberdrola opera más de veinte centrales y alrededor de 1.600 MW, la tendencia general de la reserva hídrica es también al alza, con niveles superiores a las medias recientes gracias a las lluvias de invierno.

Y por último, el Ebro, otra cuenca clave aunque con menor peso de Iberdrola que en Duero/Tajo, también está por encima del 80% y figura entre las cuencas con mayores incrementos de agua embalsada este mes de febrero.

En conjunto, los embalses almacenan unos 46.200 hm3, alrededor del 82–83% de su capacidad total, con subidas intersemanales récord por las borrascas encadenadas de enero‑febrero.

Participación en el mercado eléctrico

En lo que va de 2026 la hidroeléctrica está teniendo un peso claramente por encima de un año medio, moviéndose en el entorno del 12% o 13% del mix de generación peninsular y aportando varios teravatios hora en apenas mes y medio.

En enero, la hidráulica supuso entre el 12,7% y el 12,9% de toda la generación eléctrica en España, según distintos resúmenes de REE y análisis de mercado.

En conjunto con eólica, fotovoltaica y nuclear, la hidráulica ha contribuido a que entre el 1 de enero y mediados de febrero en torno a tres cuartas partes de la demanda se hayan cubierto con tecnologías sin CO2 (entre el 70 y el 77% según los informes del Grupo ASE).

Con embalses muy llenos, la hidráulica ofrece mucha más energía en casación y desplaza a tecnologías más caras, contribuyendo a precios mayoristas muy bajos: en febrero hay semanas con promedios por debajo de 10 euros/MWh y medias mensuales en el entorno de 10–12 euros/MWh.

Y la abundancia de agua y el aumento del bombeo y otros almacenamientos (unos 797 GWh vertidos desde almacenamiento solo en enero) también favorecen que la hidro “aplane” horas caras, sobre todo combinada con eólica fuerte.

Peso en 2025

Según el informe de resultados de 2025 de Iberdrola, la hidroeléctrica ha tenido un peso muy relevante, pero sobre todo como pilar del parque renovable y no como la principal fuente de crecimiento del beneficio, que viene de redes eléctricas y del mix renovable en su conjunto.

A cierre de 2025, la hidroeléctrica representa en torno al 22% de la capacidad instalada de Iberdrola en el mundo (unos 10,8 GW sobre 46,2 GW renovables y 58,3 GW totales).

En España, del total de 64.678 GWh generados por Iberdrola en 2025, la fuente que más aportó fue la hidroeléctrica, con el 33,31% de la producción, ligeramente por encima de la nuclear (33,25%).

La hidro, al ser un activo ya amortizado en gran parte y con coste variable muy bajo, contribuye de forma importante al margen de generación en España cuando hay agua, pero el informe no desglosa un EBITDA específico “hidro”; se presenta integrada en renovables y en el negocio de Generación y Clientes.