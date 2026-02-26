ACCIONA dispara su resultado neto un 90,4% en 2025 y su filial de Energía mejora su beneficio neto en un 83,5%

El vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales; el CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales y el secretario general de Acciona, Jorge Vega-Penichet. Jesús Hellín / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA ACCIONA obtuvo un beneficio neto de 803 millones de euros en 2025, un 90,4% más que el año anterior, impulsado por sus áreas de Infraestructuras, Energía y Nordex. La filial ACCIONA Energía mejoró su beneficio neto un 83,5%, alcanzando los 655 millones, pese a una leve caída en facturación, gracias a su programa de rotación de activos y disciplina financiera. Nordex consolidó su aportación al grupo con un EBITDA de 749 millones (+59,4%) y un aumento del 22,5% en pedidos de turbinas, instalando 1.313 aerogeneradores en 26 países. La división de Infraestructuras facturó 8.690 millones (+6,7%), destacando grandes proyectos internacionales y un incremento significativo en su cartera agregada, que alcanzó los 120.591 millones.

ACCIONA cerró 2025 con un resultado neto de 803 millones de euros, un 90,4% más que el año anterior.

La compañía mostró solidez en todas sus áreas de negocio y se vio impulsada por diversos factores: la buena evolución y rentabilidad del negocio de Infraestructuras, el cumplimiento del plan de rotación de activos de ACCIONA Energía, y el sólido desempeño operativo de Nordex.

El resultado bruto de explotación (EBITDA) del grupo alcanzó los 3.211 millones, un 30,8% más, superando el rango objetivo comunicado al mercado (entre 2.700 millones y 3.000 millones).

La cifra de negocios consolidada ascendió a 20.236 millones, un 5,5% más, y la deuda financiera neta se situó en 6.989 millones, cayendo un 2,0%, lo que permitió reducir la ratio deuda neta/EBITDA hasta 2,2 veces (-70PP).

La inversión bruta ordinaria fue de 2.252 millones, un 19,0% menos, de los cuales 1.437 millones correspondieron a Energía, 624 millones a Infraestructuras, 153 millones a Nordex y 39 millones a Otras Actividades.

DBRS y Fitch confirmaron durante el ejercicio la calificación crediticia de ACCIONA manteniéndose dentro del rango de grado de inversión.

Como parte del anuncio de los resultados, el Consejo de Administración de ACCIONA ha propuesto la distribución de un dividendo de 310 millones (5,6 euros por acción) con cargo a los resultados del ejercicio 2025.

ACCIONA Energía, un 83,5% más

La filial de energías limpias de ACCIONA facturó durante el ejercicio 2.925 millones, una caída del 4,1% y generó un EBITDA de 1.546 millones, un 37,7% más, cumpliendo con el objetivo comunicado al mercado. El beneficio neto alcanzó los 655 millones, un 83,5% superior.

Las cifras reflejan la consolidación de las líneas estratégicas definidas: rotación de activos como parte estructural del modelo de negocio y disciplina financiera, tras el intenso ciclo inversor acometido en ejercicios anteriores.

En total, el programa de desinversiones puesto en marcha por ACCIONA Energía en 2024 ha generado, hasta ahora, transacciones por cerca de 3.200 millones. En el ejercicio se materializaron operaciones por un total de 1.065 millones y se acordaron otras dos ventas adicionales, por unos 900 millones, cuyo cierre está previsto para el primer semestre de este año.

En 2025, ACCIONA Energía incorporó 532 MW de nueva potencia mediante el desarrollo de cartera propia en India (167 MW), España (135 MW), Australia (105 MW), Canadá (63 MW) y República Dominicana (63 MW).

La capacidad instalada total de la compañía ascendió a 14.604 MW (-4,9%), cifra que refleja la rotación de cartera, por un lado, y las nuevas instalaciones, por otro. Con todo, la producción total se situó en 27.648 GWh (+3,5%). El precio medio capturado fue de 61,9 euros/MWh (un 9,9% inferior a 2024), ligeramente superior al previsto por la compañía.

La inversión neta ordinaria alcanzó los 1.437 millones (-6,6%). La cifra incluye 932 millones destinados al desarrollo de proyectos en curso –principalmente en España, Australia, Canadá y Filipinas – y la reorganización de las operaciones de ACCIONA Energía en el Sudeste Asiático, mediante la integración de The Blue Circle, entre otros conceptos.

Evolución de la eólica Nordex

Nordex se consolidó en 2025 como un importante contribuidor neto a los resultados del grupo, aportando 749 millones de euros, un 59,4% más, a su EBITDA. El fabricante de aerogeneradores registró una cifra de negocio de 7.554 millones (+3,5%) con un margen del 9,9% (+350PP) en términos de contribución.

La cartera total de la filial –incluyendo proyectos y servicios– alcanzó los 16.094 millones (+25,9%). La cartera de proyectos ascendió a 10.122 millones (+29,7%) y la de servicios a 5.972 millones (+20,1%).

Durante el ejercicio, los pedidos de turbinas fueron de 10,2GW (+22,5%) por un importe total de 9.321 millones (+24,9%) en 23 países. El precio medio de venta ascendió a 0,91 millones/MW (+2,0%).

Nordex instaló 1.313 aerogeneradores (+7,0%) en 26 países durante el ejercicio, con una capacidad total de 7.663 MW (+15,4%).

Mejora en Infraestructuras

La división de Infraestructuras de ACCIONA facturó 8.690 millones, un 6,7% más, en 2025. El periodo se ha caracterizado por la consecución de grandes proyectos concesionales, como la SR-400 Express Lane de Atlanta (EEUU), la red de transmisión Central West Orana (Australia) o diversos contratos de saneamiento en Brasil.

En el negocio de Agua, destacan las desaladoras de Alkimos, en Perth (Australia), de Casablanca (Marruecos), de Collahuasi (Chile) y de Ras Laffan 2 (Qatar).

La zona que conforman Australia y el Sudeste Asiático (38%) aportó el mayor porcentaje de ingresos, seguida de España (20%), América Latina (18%), Europa, Oriente Medio y África (16%) y Norteamérica (8%).

Por negocios, Construcción facturó 6.949 millones (+4,0%); Agua, 1.385 millones (+16,5%); Concesiones, 175 millones (+102,7%) y Servicios Urbanos y Medioambiente, 222 millones (+5,6%).

El EBITDA total de la división de negocio alcanzó los 801 millones (+5,1%), que se reparten entre Construcción (478 millones, +1,3%), Concesiones (160 millones, -6,3%), Agua (140 millones, +49,7%) y Servicios Urbanos y Medioambiente (24 millones, -11,3%) y con una sólida rentabilidad (9,2% de margen de EBITDA).

La cartera agregada incorporando los proyectos consolidados por puesta en equivalencia, alcanzó 120.591 millones (+124%), un nuevo récord anual. A cierre de ejercicio, el 81% de la cartera de construcción estaba respaldada por cláusulas de protección de precios.

ACCIONA continuó acelerando el crecimiento de su negocio de Concesiones. A 31 de diciembre de 2025 contaba con una cartera formada por 78 activos con una inversión acumulada de 879 millones.

Esta cartera, que incluye también los contratos en situación de preferred bidder, cuenta con compromisos de aportaciones adicionales de 1.870 millones hasta 2035 y generará unos dividendos estimados de unos €60.000 millones, con una vida media pendiente ponderada de 50 años.