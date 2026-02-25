Endesa sale de compras, busca "oportunidades en el mercado", mientras rebaja sus objetivos de crecer en capacidad renovable

El CEO José Bogas se muestra dispuesto a seguir al frente de la empresa, aunque su continuidad dependerá del consejo de administración y la junta de accionistas.

Endesa ha anunciado que sale de compras. "Queremos encontrar oportunidades en el mercado" y crecer vía compras selectivas, ha dicho José Bogas, consejero delegado de la eléctrica, durante la presentación de resultados de 2025 ante los medios.

"Buscamos centrales hidroeléctricas, bombeo, eólica... todo lo que sea útil para el sistema eléctrico y rentable, pero a un precio justo", ha puntualizado por su parte el director general Económico-Financiero de Endesa, Marco Palermo, a preguntas de este diario.

Todas esas posibles 'oportunidades' supondrán un mayor crecimiento de los beneficios, redundando en una mejora de la retribución al accionista, ha manifestado Bogas.

La empresa cuenta con una flexibilidad del entorno de 5.000 millones de euros para movilizarse sin comprometer la disciplina financiera, y tanto Bogas como Palermo han señalado que "si hay adquisiciones de nuevos proyectos se hará siempre bajo la eficiencia y la disciplina de costes".

"Tenemos un enfoque más selectivo, por eso, algunos proyectos renovables específicos se han reprogramado antes de la fecha de finalización", por lo que se retrasará su puesta en marcha.

En cualquier caso, su objetivo es poner en funcionamiento 1,9 GW de capacidad renovable para 2028, principalmente eólica y baterías, aprovechando las crecientes necesidades de tecnologías que den flexibilidad al sistema. "Esto nos permitirá alcanzar una producción de 25 TWh", ha añadido Bogas.

"Las baterías, o el almacenamiento en general, desempeñará un papel clave al permitirnos optimizar la producción y estabilizar la producción renovable, al tiempo que garantiza la disponibilidad de energía durante todo el día".

No al hidrógeno verde

Por el momento, la compañía no está interesada en tecnologías menos maduras o alternativas, como el hidrógeno verde o el biogás, pese a que en el Plan Estratégico 2026-2028 la inversión en renovables ha disminuido un 20% en comparación con el año pasado.

José Bogas mantiene una posición bastante prudente y escéptica con el hidrógeno verde en el corto plazo, y según ha señalado este diario el directivo financiero Marco Palermo, tampoco está entre sus prioridades el biogas o biometano, al buscar tecnologías competitivas o muy cercanas a serlo como las renovables.

"El hidrógeno verde sigue sin ser competitivo frente a otras alternativas y para alcanzar los volúmenes previstos en el PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) va a necesitar unas subvenciones muy importantes, porque los costes la hacen “absolutamente inviable”, ha asegurado el CFO.

La demanda de electricidad "crece hacia un nivel cercano al pánico para usos convencionales", ha ironizado Bogas, pero "la demanda de hidrógeno renovable se retrasa significativamente debido a la suspensión sistemática de proyectos".

Como resultado, la dependencia energética se mantendrá alrededor del 60% en 2030 y la electrificación cerca del 31%, ambas por debajo del objetivo del PNIEC.

"España aún demuestra una dependencia muy alta del petróleo y el gas, y esta no disminuirá a menos que aceleremos la electrificación de la demanda final", ha continuado explicando el responsable de Endesa.

Lo primero: la electrificación

"La electrificación de la industria, el transporte y los edificios, debe ser una prioridad, aunque compensada por la mejora de la eficiencia. No sólo es esencial para reducir las emisiones y reducir la dependencia energética, sino también una oportunidad clave para reindustrializar al país gracias a los recursos renovables competitivos", ha apuntado Bogas.

Y además de los sectores tradicionales, el CEO de Endesa ha destacado el nuevo nicho de negocio: los centros de datos. "Representarán menos del 5% de la demanda total en España en pocos años", ha sentenciado.

Por tanto, los recursos de la compañía, filial de Enel, podrían emplearse en maximizar el aprovechamiento de las ubicaciones de los proyectos híbridos para captar el crecimiento previsto de demanda.

El desarrollo de este prometedor escenario requiere necesariamente una inversión significativa en nuevas infraestructuras, la agilización de los procesos de aprobación de proyectos y, sobre todo, un marco regulatorio estable y atractivo.

España se enfrenta a desafíos de seguridad de suministro y la capacidad de almacenamiento desplegada está significativamente por debajo de los objetivos de PNIEC.

Futuro de Bogas

Por otra parte, Bogas ha asegurado que se siente "con fuerza" para continuar al frente de la eléctrica, aunque ha subrayado que su futuro corresponderá abordarlo "al consejo de Endesa y, en última instancia" a la junta general de accionistas.

Este año expira su mandato de cuatro años como consejero delegado de Endesa y debería ser propuesta su continuidad o no por el principal accionista de la eléctrica, la italiana Enel, en la próxima Asamblea, que se prevé convocar a lo largo del próximo mes de marzo.

"La vida es como es y las cosas son como son. Después de 45 años en Endesa, cada día que pasa es cierto que estoy más cerca de mi jubilación. Pero acataré lo que sea mejor para el grupo", ha dicho.

De todas maneras, a bromeado con que, en el caso de poner fin a su carrera en la compañía, sería en buen momento, ya que con los resultados de 2025 -en los que Endesa elevó un 16% sus ganancias, hasta 2.198 millones de euros, y pulverizó objetivos-, "saldría por la puerta grande".