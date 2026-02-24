El Gobierno lanza a audiencia pública su decreto para liberar la capacidad de las redes eléctricas para más demanda

Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante una comparecencia. Carlos Luján Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha lanzado a audiencia pública un real decreto para aumentar la capacidad y seguridad de las redes eléctricas. La saturación en las redes de transporte y distribución eléctrica es casi total, con solo el 25% de los nudos disponibles para nueva demanda. La norma exigirá a nuevas instalaciones soportar huecos de tensión y requisitos técnicos para facilitar más conexiones y mejorar la estabilidad. El proyecto busca anticiparse a la actualización de los códigos europeos y favorecer la integración de nuevas demandas como centros de datos, hidrógeno renovable y almacenamiento.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado a audiencia pública, hasta el próximo 16 de marzo, su proyecto de real decreto por el que se establecen requisitos mínimos de diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad de las instalaciones que se conecten a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Se busca así aumentar la capacidad de las redes eléctricas y reforzar la seguridad del sistema.

El pasado viernes, Red Eléctrica de España (REE) desveló que contaba con una capacidad para nueva demanda en apenas el 25% de sus nudos que podría ser otorgada bien a través del criterio general de prelación o mediante concurso.

En concreto, sólo en la red de transporte había otorgados permisos de acceso y conexión a 129 gigavatios (GW) de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, 16 GW de instalaciones de almacenamiento y 19 GW de instalaciones de demanda.

Asimismo, las distribuidoras eléctricas también han señalado la saturación casi total en las redes de distribución.

En un comunicado, el gabinete dirigido por Sara Aagesen indicó que las exigencias técnicas introducidas por la futura norma "aumentarán la capacidad de acceso disponible en las redes eléctricas de manera relevante e incrementarán la seguridad del sistema, al fijar obligaciones para nuevos consumidores que aportan fortaleza y flexibilidad a la red".

La integración activa y segura en el sistema eléctrico de nuevas demandas asociadas a los centros de procesamiento de datos, la descarbonización de la industria y del transporte, o el hidrógeno renovable, así como el almacenamiento, requiere actualizar los requisitos técnicos de conexión que deben cumplir las instalaciones que se conectan a la red.

Además, se espera un crecimiento de tipologías de conexión antes residuales o inexistentes que no están contempladas en los vigentes códigos de red europeos.

Códigos de red

El Ministerio destacó que su proyecto se anticipa a la actualización de estos códigos y se aplicará a todas las instalaciones ya previstas y a las futuras, sin coste reseñable, a la vista de la tecnología que ya está incorporada de forma generalizada.

En cambio, consideró que tendrá "un efecto netamente positivo sobre la economía, al permitir aumentar la capacidad disponible en las redes de transporte y distribución".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha establecido un criterio dinámico para determinar la capacidad de acceso a la demanda que afecta a zonas compartidas por varios nudos de la red de transporte.

A este respecto, el Ministerio indicó que, aplicando este criterio, "un único acceso solicitado en un nudo puede tener un efecto en cascada que drena capacidad en el resto de nudos que comparten la zona -pueden ser decenas, a muchos kilómetros de distancia-, impidiendo atender otras peticiones de acceso".

De esta manera, en las zonas limitadas por el criterio dinámico no se puede aumentar la capacidad invirtiendo en el refuerzo de la red, sino que es necesario actuar sobre las demandas previstas y futuras, para que sean más robustas y su comportamiento no impida la conexión de otras demandas.

Facilitar la operación

Así, el Ministerio señaló que su propuesta exige que las demandas soporten huecos de tensión, "reduciendo considerablemente el número de nudos de las zonas de capacidad compartida y aflorando una capacidad de acceso que de otro modo sería imposible de conceder, habilitando la materialización de más proyectos y potenciando la electrificación de la economía".

"Su aplicación, en consecuencia, por un lado aumentará la seguridad de la operación y la gestión de las redes y por otro servirá de palanca para optimizar su capacidad", añadió al respecto.

Asimismo, el proyecto normativo también introduce requisitos de estabilidad en la inyección de potencia frente a huecos de tensión, en este caso derivados de la aplicación del Real Decreto 997/2025, al igual que nuevos requisitos de calidad de producto, de amortiguamiento frente a oscilaciones de potencia y la obligación de no introducir oscilaciones adversas al sistema eléctrico.