Bogas: "Endesa está en el mejor sector y en el mejor momento, con la peor regulación", ante la falta de capacidad de redes

Bogas defiende la extensión de la vida de las centrales nucleares en España, argumentando que son más competitivas y eficientes que las alternativas.

Endesa obtuvo un beneficio neto de 2.198 millones de euros en 2025, un 16,4% más que el año anterior.

La eléctrica considera que la normativa desincentiva la inversión en redes necesarias para la descarbonización y electrificación, y que invade competencias del Gobierno.

Endesa denunciará a la CNMC por la nueva metodología de retribución de las redes eléctricas para 2026-2031, que fija la tasa en 6,58%.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha revelado este martes que la compañía denunciará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la nueva metodología de retribución de las redes eléctricas para el periodo 2026‑2031.

Lo ha anunciado durante la presentación de resultados de 2025 en los que ha obtenido un beneficio neto de 2.198 millones de euros en 2025, un incremento del 16,4% respecto al año anterior.

Con esta decisión, Endesa abre el camino para que otras eléctricas afectadas por la decisión del regulador de fijar la tasa de retribución en el 6,58% para que también presenten recurso de las circulares.

El choque se centra en que las eléctricas consideran que la circular de la CNMC recorta y distorsiona la remuneración de la actividad de distribución, introduce límites a la inversión que invaden competencias del Gobierno y fija incentivos considerados “ilegales” por el Consejo de Estado.

Según Endesa, desincentiva la inversión necesaria en redes para cumplir los objetivos de descarbonización y electrificación.

2.800 millones de ahorro nuclear

Bogas también ha defendido que se extienda la vida de las centrales nucleares en España, en función del cumplimiento de las hipótesis del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), respecto de las fechas de cierre previstas "para seguir aportando firmeza, y reduciendo costes y emisiones del sistema eléctrico".

Ha dicho que en condiciones de igualdad fiscal respecto de otras tecnologías, el coste de sustituir el perfil de dicha energía por un ’mix’ de solar, baterías y centrales de gas "resultaría ser el doble que el de la nuclear".

"Si calculamos que de media el coste de una unidad de generación es de 100 euros/MWh, si se reducen los costes fijos y las tasas 'especiales', el precio sería alrededor de la mitad, es decir, ", ha señalado.

"Si tenemos en cuenta que una central produce unos, se conseguiría un ahorro al sistema eléctrico de unos y si multiplicamos por siete, por el número de reactores que hay operando en España a día de hoy, estaríamos hablando de unos".

En este sentido, Endesa ha destacado que la tecnología nuclear resulta "la más competitiva y eficiente" respecto a cualquier alternativa.

Por ello, ha reiterado la necesidad de adaptar el calendario de cierre nuclear a la evolución real del PNIEC, para reforzar la seguridad de suministro "ante el retraso significativo" en los objetivos de potencia eólica y almacenamiento de cara a 2030.