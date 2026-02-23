Repsol aprieta a Iberdrola y Endesa y apunta a conquistar los cinco millones de clientes de luz y gas en 2030

Otras comercializadoras como Octopus Energy también crecen rápidamente, intensificando la competencia en el mercado ibérico de energía.

La estrategia de Repsol combina ofertas multienergía con descuentos en carburantes y adquisiciones como Gana Energía, CHC Energía y ODF Energía.

En el último año, Repsol ha sumado medio millón de contratos, mientras Iberdrola y Endesa pierden cuota en plena guerra comercial.

Repsol busca alcanzar los cinco millones de clientes de luz y gas en 2030, lo que supondría un crecimiento del 70% y el 11% de cuota de mercado.

Tras superar la barrera de los tres millones de clientes de luz y gas, Repsol apunta a un nuevo destino: alcanzar los cinco millones en 2030. Un crecimiento cercano al 70% que amenaza el poder de las líderes tradicionales del mercado, Iberdrola y Endesa.

La compañía que dirige Josu Jon Imaz ha engordado su cartera con cerca de medio millón de contratos en sólo un año (un 21% más), mientras las compañías históricas encajan pérdidas de cuota en plena guerra por cada factura.

Repsol se prepara para repetir la jugada en los próximos ejercicios, sumando alrededor de medio millón de puntos de suministro año a año, con la previsión de alcanzar esos cinco millones en 2030, según se desprende de su último informe financiero.

Su base actual incluye el negocio de Portugal (131.000 clientes), Gana Energía (460.000), el 100% de la joint venture CHC Energía (326.000), ODF Energía (23.000) y Ekiluz (4.000).

En un mercado ibérico con unos 46,5 millones de contratos de luz y gas, donde Iberdrola y Endesa rondan cada una el 24% de cuota, Repsol aspira a elevar la suya hasta el 11% y consolidarse como uno actor destacado del tablero.

Actualmente, Iberdrola maneja en torno a 11 millones de contratos de electricidad y gas en España y Portugal, con unos 10,3 millones solo de luz en el mercado español según los últimos datos disponibles.

Endesa se mueve en cifras similares: alrededor de 10 millones de clientes eléctricos entre España y Portugal, con unos 9,7 millones a septiembre de 2025, tras un ajuste de casi medio millón de contratos en un año. Son los dos gigantes a los que Repsol ha decidido “morderles” cuota.

La gran palanca que ha impulsado el crecimiento de Repsol en el mercado minorista de la electricidad y el gas es la oferta multienergía. A través de estos planes vincula sus tarifas domésticas a descuentos en repostajes de carburantes y recargas eléctricas.

Una estrategia de combinación de descuentos que no han tardado en imitar rivales como Naturgy y Moeve, que se aliaron para lanzar en julio su propio "plan multienergy".

Pero la estrategia de Repsol no se ha quedado en el crecimiento orgánico apoyado en una ofensiva de ofertas. También ha engordado su presencia a base de comprar músculo comercial.

Desde la adquisición de los activos de Viesgo en 2018, la compañía ha ido sumando carteras con operaciones como la compra de Gana Energía o de CHC Energía, una comercializadora independiente con unos 350.000 clientes. El pasado mes de julio dio otro paso más con la adquisición de ODF Energía, hasta entonces en manos de EiDF.

Aumento de competencia

Repsol no es la única que ha acelerado su crecimiento en este mercado. Otras comercializadoras han aprovechado la guerra de precios para arañar terreno a las grandes compañías.

Octopus Energy es uno de los ejemplos más visibles. Ha superado el umbral de los 500.000 clientes en España en diciembre, en menos de cuatro años, y se ha consolidado como la sexta energética del país, solo por detrás de las grandes eléctricas tradicionales.

Su siguiente paso es doblar esa cifra y rozar el millón de contratos a mediados de 2027. Pero se ve con capacidad para llegar a los cinco millones de clientes en el país en 2031 o 2032, según declaró su CEO Roberto Giner a El Periódico.

También han acelerado, según los últimos datos de la CNMC, comercializadoras como la de MásOrange (adquirida por Endesa el año pasado), Plenitude (del grupo Eni) y Factorenergia. Esta última, sin embargo, ha quedado bajo los focos por las sanciones del supervisor por prácticas comerciales consideradas engañosas, lo que ha empañado esta trayectoria.