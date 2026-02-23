La energética suiza Alpiq invierte en bombeo reversible de centrales hidroeléctricas en España

Las claves nuevo Generado con IA Alpiq adquiere el proyecto de almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo Navaleo en Castilla y León, desarrollado por Erbienergía. La central proporcionará 535 MW de capacidad flexible, con al menos ocho horas de almacenamiento, reforzando la integración de energías renovables en la red española. Navaleo transformará una antigua mina en un activo energético sostenible, con concesión de agua por 75 años y operación comercial prevista para principios de la década de 2030. El proyecto, reconocido como de interés común europeo, posiciona a Alpiq como un actor destacado en el mercado español de flexibilidad energética y resiliencia del sistema.

La energética suiza Alpiq ha adquirido el proyecto de almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo de Navaleo en Castilla y León (España).

Desarrollado por Erbienergía, empresa líder en energías renovables con gran arraigo en la región, este proyecto, en fase avanzada, supone una inversión clave para la transición energética de España.

La entrada en operación comercial está prevista para principios de la década de 2030. La instalación suministrará 535 megavatios (MW) de capacidad flexible a la red española, lo que reforzará la estabilidad del sistema y permitirá una mayor integración de las energías renovables.

Con esta adquisición, el primer proyecto hidroeléctrico de gran envergadura de Alpiq fuera de Suiza, la compañía se posiciona como un actor destacado en el mercado español de flexibilidad energética.

Como parte de su estrategia europea para expandir soluciones energéticas flexibles, Alpiq está invirtiendo en uno de los proyectos de almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo más avanzados del país.

El diseño en circuito cerrado de esta central proporcionará al menos ocho horas de almacenamiento de energía. Más allá de sus ventajas técnicas, el proyecto transformará una antigua mina en un activo energético limpio y sostenible.

Convierte, así, el legado industrial en una contribución positiva para el medio ambiente y la transición energética. La concesión de agua obtenida para un período de 75 años garantizará la continuidad operativa a largo plazo.

Esta central permitirá a la empresa desempeñar un papel decisivo en la estabilización del sistema y en el fortalecimiento de la resiliencia energética de España.

"Con esta inversión, Alpiq se apoya en sus muchos años de experiencia en almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo y refuerza su papel como proveedor de energía flexible para la transición energética europea", señala Amédée Murisier, Head of Business Division Assets y miembro del Consejo de Administración de Alpiq.

Experiencia regional

El proyecto, desarrollado inicialmente por Erbienergía, una empresa española de energías renovables con décadas de trayectoria en energía solar, hidroeléctrica y biogás, cuenta con un amplio respaldo tanto local como nacional, gracias a la prolongada presencia de la compañía en la región y a sus estrechas relaciones con las autoridades.

En la próxima fase de diseño, Alpiq optimizará la configuración de la central con el objetivo de iniciar las obras de construcción lo antes posible.

Erbienergía mantendrá una participación en el proyecto y continuará apoyando su desarrollo. El inicio de la operación comercial está previsto para principios de la década de 2030.

La Comisión Europea ha incluido a Navaleo entre los proyectos importantes de interés común europeo (IPCEI), lo que pone de relieve su importancia estratégica para la seguridad energética del continente.

El almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo es esencial para integrar energías renovables intermitentes como la solar y la eólica.

Asimismo, los ambiciosos objetivos de España en lo que se refiere a la penetración de las energías renovables requieren elevados niveles de almacenamiento y flexibilidad para garantizar la estabilidad de la red.

En este contexto, Navaleo se perfila como una pieza clave del futuro energético limpio del país.

Alpiq, presente en el mercado español de la energía desde hace 25 años, cuenta con una sólida base de activos y un profundo conocimiento del sector. La adquisición de este proyecto permite ampliar su cartera y respaldar la expansión de la empresa hacia soluciones energéticas innovadoras y orientadas al futuro.

Mercado internacional

Esta inversión refleja la clara orientación estratégica de Alpiq hacia la producción flexible de energía y se apoya en décadas de experiencia en el almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo en Suiza.

Sobre esta base, Alpiq continúa su expansión internacional, como demuestra el reciente anuncio de su asociación para explorar el proyecto Lac Blanc / Lac Noir en Francia.