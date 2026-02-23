Endesa dispara su inversión en redes hasta 5.200 millones de euros pese al choque con la CNMC por la retribución

El grupo italiano también apuesta por el crecimiento en centros de datos y proyectos renovables, especialmente en Estados Unidos y Europa.

Enel prevé una inversión total de 53.000 millones de euros en tres años y espera que más del 90% del ebitda provenga de actividades reguladas o contratadas.

La matriz Enel destinará 26.000 millones de euros a redes y 20.000 millones a renovables entre 2026 y 2028, con la mitad de la inversión en Italia y España.

Endesa invertirá 5.200 millones de euros en redes de distribución en España y Portugal, un 30% más que en su anterior plan.

Enel, la matriz italiana de Endesa, destinará 26.000 millones de euros a su negocio de redes en el nuevo plan estratégico, de los que el 20% -unos 5.200 millones- corresponderán al negocio de distribución en España y Portugal.

Según la hoja de ruta presentada hoy por el grupo italiano, el 55% de la inversión en redes se concentrará en Italia, el 25% en Latinoamérica y el 20% en la península ibérica, a través de Endesa.

Para Endesa, esa asignación supone un incremento cercano al 30% frente a los alrededor de 4.000 millones incluidos en el anterior plan estratégico, una cifra que la compañía había puesto en revisión precisamente por el choque con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la nueva retribución regulada de las redes de distribución en España.

Endesa detallará mañana su propio plan estratégico, en el que desgranará el despliegue de esos 5.200 millones en España y Portugal y cómo encajan en el nuevo escenario regulatorio de la distribución eléctrica.

Por otra parte, Enel planea destinar en torno a 20.000 millones de euros a su negocio de energías renovables en el nuevo plan estratégico, lo que supone unos 8.000 millones más que en la hoja de ruta anterior, con la vista puesta en sumar alrededor de 15 gigavatios (GW) de nueva potencia verde y superar así el umbral de 80 GW instalados.

Aproximadamente la mitad de esta cifra se canalizará hacia Italia y España, con el foco puesto en subastas públicas, proyectos de hibridación y repotenciación de parques existentes, un tipo de actuación que permite exprimir mejor las infraestructuras ya desplegadas.

Otro de los grandes vectores de crecimiento será Estados Unidos, donde el grupo priorizará proyectos respaldados por marcos contractuales de largo plazo, especialmente contratos de compraventa de energía (PPA).

Enel también destacó que el negocio de centros de datos representará otro motor de creación de valor.

En este sentido, indicó que ya puede proporcionar a los operadores de centros de datos emplazamientos industriales ya disponibles -con ocho de ellos ya identificados-, conexión a la red eléctrica y suministro de energía a largo plazo -mediante contratos de compra de energía-.

53.000 millones

Enel prevé unas inversiones brutas de 53.000 millones de euros en el periodo 2026-2028, lo que representa un 23% más que con respecto a los 43.000 millones de euros en su plan anterior 2025-2027, para impulsar su apuesta por las redes y las renovables, anunció la compañía.

La energética italiana señaló que su objetivo con esta 'hoja de ruta' es "acelerar" su crecimiento, "centrándose en las geografías más dinámicas".

En concreto, de esas inversiones totales de la compañía en estos próximos tres años más de 26.000 millones de euros se destinarán al Negocio Integrado, con cerca de 20.000 millones de euros de ellos a Renovables.

En lo que respecta a los objetivos financieros, Enel estima un resultado bruto de explotación (ebitda) ordinario acumulado para el periodo 2026-2028 de 74.000 millones de euros, de los cuales aspira a que más del 90% procedan de sus actividades reguladas o contratadas.

La matriz de Endesa prevé que sus ganancias por acción aumentarán a entre 0,80 y 0,82 euros en 2028, frente a los 0,69 euros previstos para 2025, y aspira a que el dividendo por título crezca una media del 6% anual hasta 2028, a partir de los 0,49 euros de 2025.